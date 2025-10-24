Apuestas deportivas en el ojo del huracán: más de 30 arrestos, además del reciente escándalo en la NBA

Una reciente investigación del FBI, que coincidió con el arranque de la temporada 2025 de la NBA destapó una amplia red de apuestas ilegales en esta liga, la tercera más importante en el deporte estadounidense. De manera inicial se concretó el arresto de más de 30 personas, incluido el famoso base del Miami Heat, Terry Rozier, y el coach de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups y ha revivido las fuertes preocupaciones sobre la integridad del deporte.

Desde su legalización generalizada en el 2018, esta industria multimillonaria ha facilitado la celebración de apuestas en todos los ámbitos del deporte: desde el resultado de los partidos hasta el de una sola jugada, con la facilidad de hacerlo desde tu teléfono móvil.

De hecho, es prácticamente imposible asistir o ver por televisión algún partido de basquetbol, football, béisbol u otro partido profesional, o ver un encuentro por televisión, sin que haya anuncios de apuestas deportivas, la mayoría de ellos, con las grandes figuras como centro de atención.

En la acusación formal del jueves, los investigadores del FBI acusaron a Rozier y a otros implicados de utilizar información privada de jugadores para ganar apuestas en partidos de la NBA. Sin embargo, el abogado de Rozier, Jim Trusty, declaró que su cliente no es un jugador y que espera ganar esta batalla.

Una acusación independiente acusa también al coach de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, entre otros implicados de participar en una conspiración para amañar partidas de cartas de alto riesgo. El abogado de Billups, Chris Heywood, negó en un comunicado todas las acusaciones y defendió a su cliente como un: “hombre íntegro”.

La situación puso de relieve el desafío que enfrentan las apuestas deportivas como industria honorable, por lo que los expertos advirtieron sobre las consecuencias para los jugadores, quienes suelen perder dinero. Mientras que el papel de las ligas profesionales en la promoción de las apuestas sigue generando controversia.

El problema de la explosión de las apuestas deportivas legalizadas

Las apuestas deportivas son tan antiguas como el propio deporte. Pero en Estados Unidos, el juego legal despegó en 2018, luego que la Corte Suprema anuló la Ley de Protección del Deporte Profesional Amateur, que prohibía las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

Antes de este fallo, solo se permitían en Nevada. Las apuestas deportivas ahora se permiten en línea o en establecimientos minoristas en 38 estados, y Washington, D.C.. Mientras que Missouri se convertirá en el estado número 39, a partir del 1 de diciembre.

Los expertos afirman que el mayor aumento se ha producido en línea, a través de aplicaciones para smartphones y plataformas como DraftKings y FanDuel. Durante el tercer trimestre de este año, las apuestas deportivas legales generaron $10,000 millones de dólares en ingresos, un sorprendente crecimiento del 19% respecto al mismo período del año anterior, según la Asociación Americana del Juego (AGA).

La industria argumenta que las apuestas legales generan ingresos para los estados y pueden disuadir las apuestas ilegales. Además, garantizan la legalidad de estas apuestas con la tecnología que utilizan para identificar actividades sospechosas. Sin embargo, FanDuel reconoció que la noticia del jueves ilustra el marcado contraste entre los mercados de apuestas legales e ilegales.

The moment Terry Rozier allegedly threw game with the Hornets



(🎥 @nypost )



pic.twitter.com/VNOJoiVkzW — NBACentral (@TheDunkCentral) October 24, 2025

¿Quién se beneficia con este jugoso beneficio?

El dinero que está en juego beneficia tanto para quienes apuestan con éxito, como para las plataformas que lo hacen posible. La NBA y otras ligas deportivas profesionales también han generado fuentes de ingresos al asociarse con casas de apuestas y obtener ingresos por publicidad.

Las estadísticas de los partidos en vivo proporcionadas por las ligas son clave para la relación del mundo deportivo con la industria de las apuestas. La MLB vende su infinidad de estadísticas a plataformas “a un precio bastante alto”, según Isaac Rose-Berman, cuya investigación se centra en las apuestas deportivas como miembro del Instituto Americano para Niños y Hombres.

La NBA tiene un acuerdo con Sportradar para ceder los derechos de sus datos. Sportradar, a su vez, proporciona a FanDuel Sportsbook las estadísticas oficiales de la NBA. Cuando se anunció el acuerdo en 2022, Sportradar lo promocionó como una forma de “rentabilizar nuestra colaboración a largo plazo con la NBA”.

¿Cómo se regulan las apuestas deportivas?

Cada estado tiene sus propias regulaciones y tasas impositivas para las apuestas deportivas. Algunos restringen los lugares donde se pueden realizar apuestas, por ejemplo usar aplicaciones móviles, únicamente mientras estén físicamente en un casino o dentro de un radio determinado de un estadio, por ejemplo. Otros limitan las plataformas de apuestas que se pueden usar o el tipo de momios en los que se puede apostar.

“Los estados abrieron la caja de Pandora y ahora algunos de ellos están empezando a darse cuenta de lo loco que es este mundo de las apuestas deportivas”, dijo Wayne Taylor, profesor de marketing en la Universidad Metodista del Sur.

La situación es todavía más compleja cuando involucra a jugadores y personal de equipos o ligas profesionales. La NFL, la NBA, la MLB y la NHL prohíben a sus empleados y jugadores apostar en los partidos de su propia liga, aunque se permiten algunas apuestas en áreas separadas.

Las apuestas legalizadas ofrecen ciertas ventajas de seguridad, ya que los patrones de apuestas inusuales, como las apuestas grandes sobre el rendimiento de un jugador al azar, pueden detectarse inmediatamente. En algunos casos, las casas de apuestas han reducido las cuotas de ciertos eventos para protegerse contra la manipulación.

Terry Rozier guilty as hell 😭😭😭



pic.twitter.com/tMmqJanphd — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 23, 2025

El caso de Terry Rozier

Una propuesta es un tipo de apuesta que permite a los apostadores apostar si un jugador superará un cierto número estadístico.

Este tipo de apuesta fue el eje de la investigación sobre apuestas deportivas anunciada el jueves. Los investigadores apuntaron a un partido del 23 de marzo de 2023 en el que participó Rozier, quien entonces jugaba con los Charlotte Hornets.

En ese partido, jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos de ese partido. Salió y no volvió esa noche y el resto de la temporada. Terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias: un primer cuarto productivo, pero debajo de du rendimiento habitual en un partido completo. Esto provocó especulaciones entre los apostadores que recurrieron a las redes sociales sobre un posible comportamiento sospechoso para sus apuestas.

Por ello, la NBA ha expresado su preocupación por las apuestas especiales, mientras que otras ligas deportivas se han preocupado por la posibilidad de manipulación.

A principios de este año, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, instó a la comisión de juegos de azar de su estado a prohibir las apuestas especiales después de que la MLB pusieran a dos lanzadores de los Cleveland Guardians en licencia durante una investigación de apuestas deportivas.

“El hecho de que se haya normalizado la publicidad sea agresiva y se pueda apostar 24/7, las microapuestas, todo esto se suma a un tremendo aumento“, dijo Taylor, citando algoritmos y otros incentivos que utilizan las plataformas de apuestas para aumentar la participación.

Investigaciones recientes sugieren que los hombres jóvenes de comunidades de bajos ingresos se ven particularmente afectados por las consecuencias financieras asociadas con las apuestas deportivas.

“Más del 90% de los apostadores deportivos realmente no van a experimentar impactos negativos significativos, pero está realmente concentrado entre esos grandes perdedores y será devastador para ellos”, lamentó.

Sigue leyendo:

– Kam Jones, novato de Indiana Pacers en la NBA, se disculpó tras ser arrestado por conducir a exceso de velocidad

– Leyenda de la NBA, Paul Pierce, tras ser arrestado en estado de ebriedad: “Estoy viejo, cansado y me quedé dormido”

– FBI ofrece recompensa por información de agresores que atacaron a oficiales federales en Illinois