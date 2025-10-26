Scott Disick confiesa que ha considerado dejar Los Ángeles

En la nueva temporada del reality show ‘The Kardashians’, Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, confesó que tras los incendios en Los Ángeles de este año ha considerado mudarse a Nueva York.

Esta idea de la mudanza se la dijo a su amiga Khloé Kardashian. Le explicó que la pasó muy mal durante el caos generado por los incendios en la ciudad, los cuales acabaron con cientos de casas y negocios.

La idea de Disick sería regresar a Nueva York, al otro lado del país, por lo que Khloé reaccionó muy sorprendida. Aunque la mudanza no se ha concretado, el plan del actor y modelo sería llevarse con él a Mason, el mayor de los tres hijos que tiene con Kourtney, la mayor del clan Kardashian-Jenner.

“He estado pensando en ello un minuto. Y sabes, los incendios fueron una locura y todo eso. Siento que California ha sido una locura. Creo que podría volver a mudarme a Nueva York”, dijo.

Khloé respondió con muchas preguntas: “¿Te mudas a Nueva York? ¿De dónde demonios sale esto? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Van a vivir en las dos costas? ¿Te vas a deshacer de tu casa aquí? ¿Lo sabe Kourtney? ¿Qué opina de esto? ¿Seguirás grabando la serie? ¿Qué pasa?”.

Hay que recordar que hace un par de años Disick pagó $5 millones de dólares por una mansión en Hidden Hills, el barrio de Los Ángeles predilecto por las Kardashian-Jenner.

Su plan sería vender esa propiedad, la cual incluye una casa principal de 3,003 pies cuadrados distribuidos en una planta con cinco habitaciones, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Hay que recordar que Disick también fue protagonista de un reality show de una sola temporada llamado ‘Flip it Like Disick’ (2019), en el cual se encargaba de reformar viviendas.

Sigue leyendo:

• Kourtney Kardashian responde a las críticas por llevar a su hijo sin salvavidas en un bote

• Kourtney Kardashian y Travis Barker solicitaron protección a la policía

• Kourtney Kardashian está reconstruyendo su mansión en Palm Springs