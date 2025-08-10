Kourtney Kardashian responde a las críticas por llevar a su hijo sin salvavidas en un bote

La empresaria y modelo Kourtney Kardashian ha sido blanco de críticas por publicar una foto en la que aparece disfrutando de un paseo familiar. La socialité publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram en la que se ve disfrutando de unas vacaciones en Idaho junto con sus hijos. Sin embargo, Kourtney fue criticada por una foto en la que aparece junto con su hijo de 21 meses a bordo de un bote.

En la mencionada imagen, Kourtney Kardashian aparece abrazando a su bebé mientras el bote está en movimiento sobre el agua. La imagen rápidamente recorrió las redes sociales y muchos criticaron que la modelo tuviese a su hijo Rocky Thirteen a bordo de un bote en movimiento sin un chaleco salvavidas.

Fueron muchos los comentarios de los usuarios de Instagram criticando duramente que la modelo no protegiera a su bebé al no ponerle chaleco salvavidas. Además en Idaho existe una normativa que exige el uso de chalecos salvavidas para menores de 14 años cuando están en el agua.

Tras el revuelo que causó la imagen, Kourtney Kardashian respondió a las críticas que ha recibido a través de sus historias de Instagram.

Lejos de defenderse de las críticas, la empresaria agradeció los comentarios y aseguró que ya le compró a su hijo un chaleco salvavidas. De esta manera dio a entender que lo ocurrido fue un descuido basado en la ignorancia.

“Actualización: ¡Compré un chaleco salvavidas que le queda bien!”, escribió la integrante del clan Kardashian junto con una captura de pantalla del chaleco salvavidas que compró. “La verdad es que no había pensado en algunos peligros. Gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás se den cuenta de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas”.

La mayor de las hermanas Kardashian es madre de cuatro hijos. Rocky nació en 2023 fruto de su matrimonio con el músico Travis Barker. También tuvo tres hijos fruto de su anterior matrimonio con Scott Disick: Mason (15 años), Reign (10) y Penélope (13).

