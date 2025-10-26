Vladimir Putin anuncia nuevo misil ruso con propulsión nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el domingo una prueba final exitosa de un misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y elogió esta arma “única”. “Las pruebas decisivas concluyeron”, declaró Putin en un video difundido por el Kremlin durante una reunión con altos mandos militares, en la que ordenó comenzar a “preparar las infraestructuras para poner en servicio este armamento en las fuerzas armadas” rusas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerasimov, informó a Putin de que el misil “recorrió una distancia de 14,000 kilómetros, y ese no es su límite”, durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, informó el ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

“Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles”, añadió.

Un arma “única que nadie más tiene en el mundo”

El general destacó que “las características técnicas del Burevestnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia”.

Al respecto, Putin destacó que se trata de “una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo” y recordó que especialistas del máximo nivel pronosticaron en su momento que dicho proyecto era “irrealizable”.

Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevéstnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década.

Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando EE.UU. abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles, que la actual administración se propuso ampliar.

