Dani Alves reaparece como predicador en una iglesia en España: “Hice un pacto con Dios” [Video]

El exfutbolista brasileño Dani Alves ha dado un vuelco a su vida después de ser pasar varios meses en la cárcel de Brians 2 por una seria acusación de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

El exlateral ha dejado atrás los años de protagonismo en el fútbol para dedicarse plenamente a la fe y la vida familiar, un cambio que lo ha situado en un escenario personal y público totalmente distinto.

En un proceso judicial que mantuvo en vilo a la opinión pública, Alves fue acusado en 2022 de agredir sexualmente a una mujer en un recinto bailable de la ciudad catalana.

Durante los meses que permaneció recluido en una unidad del complejo carcelario Brians 2, el defensor enfrentó el momento más oscuro de su carrera, mientras el seguimiento mediático reflejaba la caída de un icono del fútbol mundial.

Predicador en Girona, España

La nueva vida de Alves se desarrolla lejos de los estadios que le dieron fama y dentro de la comunidad evangélica.

Según recogieron diversos medios locales en España, la fe cristiana evangélica pasó a ser un eje vital y una transformación evidente para los casi 35 millones de seguidores que suma en su cuenta en la red social Instagram, donde ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”.

En sus publicaciones, la imagen del futbolista ha cedido espacio a versículos bíblicos y mensajes espirituales. A su vez, participó el pasado fin de semana como invitado en el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, un evento que marcó uno de sus primeros actos públicos desde su absolución.

En imágenes se observa al ex defensor del FC Barcelona con las manos en alto entre los asistentes, interpretando canciones religiosas y tomando el micrófono para compartir su testimonio personal.

Durante su intervención, Alves realizó varias declaraciones que resumen el sentido de su transformación: “Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple”, proclamó ante los fieles. Además, el histórico lateral derecho de la selección de Brasil brindó detalles sobre el momento crucial de su vínculo con la fe: “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”.

A este relato personal se sumó la referencia explícita a un pacto religioso: “Yo hice un pacto con Dios”. Durante su exposición, el ex jugador añadió una petición íntima realizada durante su reclusión: “Te voy a servir, pero cuida de mi casa, cuida los corazones de esas personas que no me abandonarán”.

