Expolicías rescatan a mujer que caminaba con un bebé en brazos hacia el East River

Un grupo de expolicías rescataron a una mujer que llevaba a una bebé de 5 meses del East River el domingo luego que la mujer entrara al agua con el menor en brazos, explicaron los exfuncionarios.

“Escuchamos muchos gritos y alguien gritó: ‘¡Tienen que ir allí!'”, señaló el policía retirado Kevin O’Donnell, quien solía dirigir la Oficina de Asuntos Comunitarios en el Precinto 109 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Queens.

“Ella estaba caminando directamente hacia el agua”, apuntó O’Donnell.

Tanto el oficial retirado como su amigo Paul Pinsdorf, quien sirvió a la fuerza por dos décadas, expresaron que eran voluntarios en el desfile de Halloween de College Point en el parque Hermon Macneil cuando sucedió la tragedia, poco antes del mediodía, informó New York Post.

Mientras los exagentes corrían hacia el agua y O’Donnell llamaba al 911, la mujer de 30 años estaba con el bebé y con el agua hasta el pecho, manifestó O’Donnell.

Hero ex-cops rescue woman walking with baby into East River: ‘You guys gotta get over there!’ https://t.co/syv4JbqZEt pic.twitter.com/0uNYnY1Tvf — New York Post (@nypost) October 26, 2025

“Le dije: ‘Kevin, toma mis cosas, tengo que entrar ahí'”, recordó Pinsdorf.

Pinsdorf señaló que se percató que la cabeza del bebé estaba casi sumergida en el agua y tuvo que apresurar para poner a salvo tanto a la mujer con al niño.

“Ella se resistió, tuve que ir hasta allí y sacarla”, dijo Pinsdorf.

O’Donnell describió a su amigo “finalmente apareciendo por detrás de la mujer, para entonces el agua les llegaba hasta el cuello, tanto a ella como al bebé que sostenía”, [y cómo Pinsdorf] los agarró a ambos.

“Es un héroe, él fue quien la agarró y la sacó”, señaló O’Donnell.

El exoficial tuvo dificultades para arrastrar a la mujer hasta la orrilla, y O’Donnell dijo que había una “barrera lingüística” grande y que la mujer causó una “conmoción” mientras se acercaban a tierra.

Luego de que se apersonaron los paramédicos y funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), un grupo de rescatistas pudo sacar a la mujer y al bebé del agua.

“Estoy feliz, hice algo bueno hoy”, indicó Pinsdorf.

La mujer de 30 años fue llevada al Hospital Universitario North Shore, mientras que el infante fue al Hospital Presbiteriano de Nueva York, informó NYPD.

Aún no se ha aclarado su la mujer dio a luz al bebé o cuáles eran sus intenciones, señaló el departamento.

