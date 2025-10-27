Gianni Infantino presentó en Malasia un nuevo torneo de FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentó el domingo un nuevo torneo de fútbol para las naciones del Sudeste Asiático en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

El Sudeste Asiático ya organiza el Campeonato de la ASEAN, una competición regional bienal, cuya edición más reciente, en enero, fue ganada por Vietnam.

Sin embargo, Infantino afirmó que el nuevo torneo se celebrará durante el periodo de partidos internacionales de la FIFA, lo que permitirá a jugadores de ligas de todo el mundo unirse a sus selecciones nacionales.

FIFA ASEAN Cup announced as new Memorandum of Understanding is signed in Kuala Lumpur



Memorandum of Understanding between FIFA and ASEAN will extend partnership for a second five-year term



Agreement made at the 47th ASEAN Summit being held in the Malaysian capital



FIFA ASEAN… pic.twitter.com/yXTcvUJFkA — FIFA Media (@fifamedia) October 26, 2025

Copa FIFA ASEAN

“A través de la Copa FIFA ASEAN, unimos a los países, y esta competición será un gran éxito”, declaró Infantino. “Ayudará a impulsar el fútbol de selecciones nacionales en la región de la ASEAN y apoyará el desarrollo de nuestro deporte en todo el Sudeste Asiático”.

Infantino hizo el anuncio horas después de que Timor Oriental fuera admitido formalmente como el undécimo miembro de la ASEAN. “El número 11 es un símbolo en el mundo del fútbol, ya que cada equipo cuenta con 11 jugadores”, declaró.

Indonesia fue el único equipo de un país miembro de la ASEAN que superó la tercera ronda de la clasificación continental para el Mundial de 2026. Se espera que el nuevo torneo del sudeste asiático se celebre con un formato similar a la Copa Árabe.

La FIFA afirmó que consultará con las partes interesadas, incluida la Confederación Asiática de Fútbol, antes de ultimar los detalles.

