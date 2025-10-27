Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una alfombra roja

Luego de meses de especulaciones, encuentros discretos y esconderse de la prensa en varias ocasiones, Hugh Jackman y Sutton Foster finalmente hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de la premier de ‘Song Sung Blue’, la nueva película del actor australiano, presentada en el AFI Fest en Los Ángeles.

De acuerdo con el portal Page Six, la pareja, que lleva varios meses saliendo tras la separación de Jackman con Deborra-Lee Furness, asistieron al evento y se mostraron sonrientes y relajados, mientras posaban juntos frente a los fotógrafos, con Jackman luciendo un clásico traje negro, mientras que Foster eligió un vestido sobrio y elegante del mismo color.

La relación entre Jackman, de 57 años, y Foster, de 50, habría nacido cuando compartieron escenario en 2022 como coprotagonistas de la reposición en Broadway del musical ‘The Music Man’.

El actor de ‘Logan’ anunció en septiembre de 2023 el fin de su matrimonio con Furness, con quien se casó en 1996 tras conocerse en la serie australiana ‘Correlli’.

“Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro camino está cambiando y hemos decidido separarnos para continuar nuestro crecimiento personal”, revelaron a la revista People.

La expareja tiene dos hijos, Oscar (24) y Ava (20), a quienes adoptaron a principios de los años 2000. Furness, de 69 años, solicitó el divorcio en mayo de este año, y el proceso se completó oficialmente en junio.

Por su parte, Sutton Foster estuvo casada primero con el actor Christian Borle y posteriormente con el guionista Ted Griffin, de quien se divorció en 2024 tras una década de matrimonio.

