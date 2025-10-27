NYC alerta sobre mayores peligros para los peatones en las tardes de otoño

Durante las tardes de otoño, las llamadas horas pico (mayor congestión vial) coinciden con un momento en que la luz solar y la visibilidad se reducen drásticamente y de forma repentina, lo que provoca las tasas de accidentes viales mortales más altas del año en la Gran Manzana. Este es una alerta tanto para quienes van al volante, como para quienes caminan por las calles.

Ante esta tendencia claramente documentada, la Ciudad de Nueva York lanzó este lunes la campaña anual de seguridad pública “Atardecer y Oscuridad” para mantener a los neoyorquinos seguros en las calles ante el fin del horario de verano, que específicamente termina este domingo 2 de noviembre.

En esta época del año, se aconseja respetar el límite de velocidad de 40 km/h en toda la ciudad y a ceder el paso a los peatones y ciclistas.

En los turnos de tarde y noche, los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) se desplegarán en carreteras y calles enfocándose en las conductas de conducción que ponen en peligro a los usuarios vulnerables de la vía.

Los agentes harán cumplir las infracciones de conducción peligrosa, especialmente a los conductores que exceden el límite de velocidad, desobedecen las señales de tráfico y no ceden el paso a los peatones o conducen distraídos.

Los agentes de control de tráfico de la Uniformada también mejorarán las líneas de visión, enfocando la vigilancia en los vehículos estacionados en doble fila que obstruyen los cruces peatonales y bloquean los carriles para bicicletas y autobuses.

Uniformados más atentos

Esta iniciativa lanzada en 2016, en esta oportunidad ha sido perfeccionada con nuevas herramientas de seguridad vial durante las horas en que la visión se reduce drásticamente.

La campaña combina mensajes de servicio público, con una mayor aplicación de la ley en materia de infracciones de tráfico peligrosas durante la tarde y la noche. De acuerdo con las mediciones y estadísticas, se trata de las horas más peligrosas del año para los peatones.

Esta estrategia es liderada por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y NYPD, bajo los lineamientos técnicos de la iniciativa municipal Visión Cero, para la aplicación de la ley, la educación y el rediseño de las calles.

“Con la puesta del sol más temprano en el otoño, los riesgos para los peatones aumentan. Nuestra campaña “Anochecer y Oscuridad”, busca animar a todos los conductores a reducir la velocidad, girar con cuidado y mantenerse alerta al volante”, indicó el comisionado de NYC DOT, Ydanis Rodríguez.

De ahora en adelante, los oficiales de la Uniformada estarán más atentos a conductores distraídos y las cámaras automáticas, estarán programadas con más precisión, por lo cual quienes van al volante deben estar mucho más pendiente de reducir la velocidad y detenerse debidamente ante la luz roja, para evitar inconvenientes.

“Al anochecer, cambie de mentalidad. Sea más precavido con la seguridad vial en esta época del año. Años de datos y tragedias individuales nos indican que este es el momento en que peatones, ciclistas y conductores corren mayor riesgo”, señaló David Do, Comisionado y Presidente de la Asociación de Taxis y Limusinas. (TLC)

Las agencias municipales visitarán las zonas más frecuentadas por conductores de vehículos de alquiler para recordarles la importancia de extremar la precaución durante periodos de baja visibilidad, incluyendo conducir a 40 km/h a menos que se indique lo contrario.

La TLC también reiterará este mensaje a conductores y pasajeros a través de redes sociales.

El dato: