Policía rescata a bebé atrapado bajo un vehículo volcado en Texas

Un bebé sobrevivió milagrosamente después de quedar atrapado debajo de un automóvil volcado en una autopista de Texas, en un incidente que ha conmovido a todo el país.

La policía de Fort Worth informó que tanto el niño como su madre se recuperan satisfactoriamente, tras el rescate heroico realizado por agentes y automovilistas que se unieron para levantar el vehículo y sacar al pequeño con vida.

El accidente ocurrió la mañana del jueves, cuando los oficiales respondieron a un reporte de colisión en una concurrida vía. Según la policía, el impacto fue tan fuerte que tanto la madre como su hijo fueron expulsados del automóvil, que terminó volcado sobre el pavimento.

El rescate captado en video

El Departamento de Policía de Fort Worth compartió el viernes en sus redes sociales un video grabado desde la cámara corporal de uno de los agentes que acudió al lugar. Las imágenes muestran la desesperación del momento: el oficial corre hacia el vehículo volteado mientras, al fondo, se escucha el grito angustiado de una mujer que clama por su bebé.

“Por aquí abajo, necesitamos mover el coche”, se escucha decir al agente mientras inspecciona el lugar y trata de ubicar al niño. En cuestión de segundos, otros conductores que presenciaron el accidente se acercan para ayudar.

“¡Sigan moviéndose, sigan moviéndose!”, les grita el oficial mientras todos levantan el automóvil lo suficiente para permitirle meter el brazo y sujetar al bebé por la pierna. La escena, grabada en primera persona, muestra el momento exacto en que el agente logra sacar al pequeño de debajo del vehículo.

Momentos de angustia y alivio

El bebé, inmóvil al principio, no parecía responder. En el video se escucha a los agentes decir que el niño aún tiene pulso, mientras comienzan maniobras de primeros auxilios. Uno de los oficiales presiona suavemente el pecho del pequeño con los dedos, tratando de estimular su respiración.

Tras varios segundos de tensión, el niño empieza a emitir pequeños sonidos hasta que finalmente rompe en llanto. Ese instante, según los testigos, fue recibido con lágrimas y gritos de alivio por parte de los rescatistas y de la madre, que observaba en estado de shock.

“Fue un momento indescriptible”, comentó un portavoz del Departamento de Policía de Fort Worth. “Pasar de la desesperación al llanto de vida del bebé nos recordó por qué hacemos este trabajo”.

La madre y el bebé están fuera de peligro

En su comunicado oficial, la policía informó que tanto la madre como el niño fueron trasladados a un hospital local, donde recibieron atención médica inmediata. Los doctores esperan que ambos se recuperen completamente en los próximos días.

El departamento aprovechó la difusión del video para subrayar la valentía y la rápida acción de los agentes, así como la colaboración de los ciudadanos que se detuvieron en plena autopista para ayudar. “Este rescate fue posible gracias al trabajo en equipo y la solidaridad de la comunidad”, escribió la policía en su publicación.

El jefe de policía de Fort Worth, Eddie García, calificó al bebé como un “pequeño ángel” y elogió a los agentes por su heroísmo. “Ver a nuestros oficiales actuar con tanta determinación y humanidad bajo presión es algo que me llena de orgullo. Hoy celebramos una vida salvada”, expresó García en redes sociales.

La publicación del video se viralizó rápidamente, acumulando miles de comentarios y reacciones. Numerosos usuarios agradecieron a los agentes por su valentía y destacaron la importancia del trabajo policial en situaciones extremas. “Ese bebé volvió a respirar gracias a verdaderos héroes”, escribió una internauta en la cuenta oficial del departamento.

Un ejemplo de heroísmo cotidiano

Aunque el Departamento de Policía de Fort Worth reconoció que las imágenes pueden resultar difíciles de ver, insistió en compartirlas para mostrar la realidad de las emergencias que enfrentan los agentes a diario. “Este tipo de situaciones son una muestra del compromiso y el coraje que implica servir a la comunidad”, señaló la institución.

En el video también se aprecia cómo los automovilistas colaboran sin dudar, arriesgando su seguridad para ayudar en el rescate. “Fue impresionante ver a desconocidos unirse sin pensarlo. No sabíamos si el bebé estaba vivo, pero teníamos que intentarlo”, relató uno de los testigos a medios locales.

El incidente ha servido como recordatorio del papel esencial de la cooperación ciudadana en situaciones de emergencia y del impacto que puede tener una rápida respuesta.

Por ahora, la investigación sobre las causas exactas del accidente continúa, pero las autoridades reiteraron su alivio por el desenlace positivo. “Lo importante hoy es que ese niño está vivo y su madre podrá abrazarlo de nuevo”, concluyó la policía de Fort Worth.

