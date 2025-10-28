$30 millones más para salvar cupones SNAP en Nueva York: fondos de emergencia ante cierre federal

$30 millones de dólares adicionales en ayuda alimentaria de emergencia fueron ofrecidos por la gobernación de Nueva York para prevenir que 3 millones de pobres vean afectada su alimentación mientras el cierre del gobierno federal se prolonga sin un final a la vista.

En una reunión con personas mayores y funcionarios en un centro de salud comunitario en Harlem, ayer la gobernadora Kayhy Hochul prometió que el estado cubriría parte del déficit dejado por la falta de fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) desde el 1 de noviembre, cuando se cumplirá un mes del cierre federal.

“Me rompe el corazón saber por qué tenemos que estar aquí hoy”, dijo Hochul, citada por Daily News. “Vamos a tener neoyorquinos mayores, niños y familias sufriendo aún más que antes”.

Hochul acusó a la administración de Donald Trump de negarse a encontrar los fondos necesarios para financiar el programa, a menudo llamado “cupones de alimentos”. La financiación estatal proporcionará 16 millones de comidas adicionales a quienes lo necesitan. Esto viene después de una inyección adicional de $11 millones de dólares a bancos de alimentos y despensas locales en todo el estado anunciada el viernes.

“Si bien he dicho repetidamente que ningún estado puede compensar estos recortes devastadores, me comprometo a garantizar que los neoyorquinos no pasen hambre durante estas fiestas”, declaró Hochul, en referencia a la proximidad de Thanksgiving y Navidad.

También expresó su deseo de ampliar los programas de almuerzos escolares para que los niños de familias necesitadas puedan llevar comida a casa.

Un estudio reciente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia estimó que 23,000 residentes de la ciudad de Nueva York caerán por debajo del umbral de pobreza con el corte del SNAP, incluso si sólo dura un mes.

El Departamento de Agricultura (USDA) publicó un aviso en su página oficial indicando que la ayuda alimentaria federal no se enviará el 1 de noviembre a aproximadamente 42 millones de estadounidenses, lo que afecta a 1 de cada 8 personas en todo el país. El gobierno de Trump afirmó que no utilizaría los aproximadamente $5 mil millones de dólares en fondos de contingencia necesarios para mantener el flujo de beneficios hasta noviembre. “En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA.