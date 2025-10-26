Al menos 3 millones de neoyorquinos podrían perder beneficios del SNAP en noviembre

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) aseguró que no usará su fondo de contingencia de $6 mil millones de dólares para cubrir los beneficios de cupones de alimentos en noviembre si continúa el cierre del gobierno, dejando de lado las peticiones de los líderes estatales, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien alertó que millones de neoyorquinos podrían pasar hambre antes de la temporada de Navidad.

En una misiva dirigida a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Hochul le hizo un llamado a ejercer todas las facultades a su disposición para garantizar que los ciudadanos que dependen de esos beneficios, gran parte de los adultos mayores, niños y personas con discapacidad, no pierdan el acceso a la ayuda esencial que necesitan.

“La ley federal autoriza el uso de fondos de contingencia para proporcionar beneficios del SNAP en emergencias”, escribió Hochul. “Ningún neoyorquino debería pasar hambre cuando existe una solución legal y financiada”.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) está financiado por el USDA y brinda beneficios a familias de bajos recursos para complementar su presupuesto de comestibles y permitirles compra alimentos nutritivos para la salud y el bienestar en general.

De acuerdo con el USDA, un promedio de cerca de 42 millones de estadounidenses reciben beneficios mensuales, pero en la actualidad se enfrentan a la incertidumbre desde el 1 de noviembre, a menos que la agencia cambie su postura.

En un memorando, el USDA se negó a cubrir los cupones de noviembre, argumentando que los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios regulares. Solo se usarán para emergencias reales, como huracanes, tornados e inundaciones, que pueden suceder rápidamente y sin previo aviso, de acuerdo con la agencia.

No obstante, demócratas como Hochul alegan que el USDA tiene la obligación moral con la nación de usar el fondo de contingencia para pagar los beneficios de noviembre. La gobernadora acusó específicamente al presidente Donald Trump de fallarles a los 2,8 millones de personas en su estado natal, que podría perder su asistencia alimentaria si sigue el cierre federal, informó Daily News.

En este sentido, la gobernadora anunció $11 millones de dólares en fondos estatales que se destinarán a programas de ayuda alimentaria de emergencia, incluyendo subvenciones de emergencia, incluyendo subvenciones para Equipos Locales de Ayuda Alimentaria de Emergencia y el programa “Alimentando al Estado de Nueva York”.

El cierre de gobierno inició el 1 de octubre y ya es el segundo más largo en la historia de Estados Unidos, sin que haya una apertura a la vista.

El origen del estancamiento es la discusión sobre si los legisladores deben actuar para ampliar los subsidios a los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Unos 24 millones de personas que carecen de seguro médico por medio de sus trabajos ni de un programa como Medicaid usan el sistema para adquirir planes.

Asimismo, el Senado suspendió sus sesiones recientemente el jueves y no las reanudará hasta el lunes en la tarde. Aunque los republicanos controlan actualmente tanto la Cámara de Representantes y el Senado, todavía no han llegado a los votos necesarios para aprobar un paquete de gastos pedido por Trump.

En tanto, demócratas y republicanos siguen atrincherados en sus posiciones y echándose la culpa mutuamente por el cierre del gobierno, los legisladores creen que el cierre podría convertirse en el más largo de registrado, superando los 35 días en el primer gobierno de Trump.

