Dulce María revela que está embrazada de su segundo hijo

La cantante y actriz Dulce María sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez, con quien contrajo matrimonio en 2019.

La noticia fue revelada a través de una elegante sesión fotográfica que realizó para la revista Marie Claire, en la que la exintegrante de RBD mostró su emoción por este nuevo embarazo.

A punto de cumplir 40 años, Dulce María aseguró que vive “una de las etapas más plenas” de su vida personal y que este embarazo llega “en el momento perfecto”, con la madurez y serenidad que le ha dado la maternidad.

Sin embargo, aunque el deseo de agrandar la familia estaba presente, el embarazo la tomó por sorpresa. En entrevista para la publicación, la intérprete relató que el momento en que descubrió que sería mamá por segunda vez fue tan inesperado como especial.

“Recuerdo que había ido a grabar una canción muy especial para mí y, después de estar mucho tiempo de pie repitiendo tomas, sentí que algo no estaba bien: me temblaban las piernas y me sentía débil. Entonces me hice la prueba. Fue una sorpresa muy linda”, compartió.

Aunque los primeros meses fueron exigentes, Dulce María aseguró sentirse agradecida porque todo ha transcurrido de forma positiva.

“Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó.

Para finalizar, la cantante, quien ya es madre de María Paula, aseguró que este nuevo bebé “viene a completar su familia”, y que había puesto como límite los 40 años para embarazarse nuevamente, con el objetivo de enfocarse después en su carrera artística.

“Me había puesto como límite los 40 años, quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia”.

Tras dar a conocer su embarazo, estrellas como Anahí, Carmen Aub y más le enviaron los mejores deseos a Dulce María.

“Que alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos PERFECTOS!! Bebé te esperamos con todo el amor del universo, tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, escribió Anahí.

