Floyd Mayweather y Manny Pacquiao podrían tener su esperada revancha en 2026 gracias a Netflix

Netflix continúa su apuesta por los eventos deportivos en vivo y podría sorprender al mundo del boxeo con una de las peleas más esperadas de los últimos años.

Según informó The Ring a través del periodista Mike Coppinger, la plataforma está evaluando organizar en 2026 una revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, una década después de su histórico enfrentamiento de 2015.

A Floyd Mayweather-Manny Pacquiao rematch – more than 10 years after the first meeting – is being explored to take place next year as another Netflix boxing event, sources tell @ringmagazine. Pacquiao returned to boxing in July with a draw vs. Mario Barrios in a title fight. pic.twitter.com/9vQaGqfapx — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 27, 2025

Aún no está claro si se tratará de un combate profesional o de exhibición, pero la expectativa ya comienza a crecer entre los fanáticos.

La primera pelea entre ambos, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, generó 4,6 millones de compras de PPV y un récord de taquilla de $72,2 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos más lucrativos en la historia del boxeo.

Vuelta al boxeo para Pacquiao – Mayweather

Pacquiao, de 46 años, regresó al ring en julio de 2025 con un empate ante Mario Barrios por el título wélter del CMB y anunció que volverá a pelear el 24 de enero en Las Vegas, aunque aún no tiene rival confirmado.

Por su parte, Mayweather, de 48 años, se retiró oficialmente en 2017 tras vencer a Conor McGregor, cerrando su carrera profesional con un récord perfecto de 50-0. Desde entonces ha participado en múltiples exhibiciones, incluyendo su más reciente combate frente a John Gotti III en agosto de 2024, y tiene programado un duelo con Mike Tyson en la primavera de 2025.

Netflix, que ya ha organizado eventos como Jake Paul vs. Tyson, Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 y Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, busca consolidarse como un nuevo referente en el boxeo global. Además, el próximo 14 de noviembre transmitirá la exhibición entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis.

De confirmarse, Mayweather vs. Pacquiao II promete ser uno de los eventos deportivos más mediáticos de 2026, combinando nostalgia, rivalidad y espectáculo bajo la bandera de Netflix.

