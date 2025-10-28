Gobierno considera reemplazar a altos líderes de ICE por el retraso en arrestos de inmigrantes

La Administración Trump está impulsando una reestructuración significativa en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), impulsada por la disconformidad ante el retraso en las metas diarias de arrestos a inmigrantes.

De acuerdo con cuatro fuentes familiarizadas, citadas por CNN, los cambios se darían debido al incumplimiento del objetivo de la agencia de realizar 3,000 arrestos diarios.

La cifra fue fijada a principios de año, constituyendo un reto considerable para ICE, una entidad que ha sufrido históricamente de escasez de recursos y personal. El incumplimiento de esta meta ha avivado significativamente las tensiones entre la Casa Blanca y los líderes del ICE.

Reasignarían una docena de directores de oficinas de ICE

Una de las acciones previstas en esta reorganización es la reasignación de al menos una docena de directores de oficinas locales de ICE en todo el país. Estas fuentes indican que, según altos funcionarios, dichos directores están siendo evaluados por su desempeño deficiente, afectando a casi la mitad de las 25 oficinas de campo de la agencia.

Para incrementar la efectividad de las detenciones de inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desplegado agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) a nivel nacional.

Estos agentes han participado en enfrentamientos de alto perfil con manifestantes y se encuentran en el núcleo de algunas de las medidas de control migratorio más agresivas y controversiales de la administración. Más de 1.500 agentes de CBP asisten actualmente a ICE en estas labores.

“Si bien no tenemos cambios de personal que anunciar en este momento, la Administración Trump sigue enfocada en obtener resultados y expulsar a los inmigrantes ilegales criminales violentos de este país”, declaró la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

Reemplazarían a jefes de ICE con los de la Patrulla Fronteriza

Parte de las discusiones en curso contempla el reemplazo de los jefes de ciertas oficinas de campo de ICE con funcionarios de la Patrulla Fronteriza, si bien las fuentes aclaran que estos planes aún no se han concretado.

Al mando de la intensificación de las operaciones migratorias en ciudades lideradas por el Partido Demócrata se encuentra Gregory Bovino, agente jefe de patrulla del sector El Centro, quien ha dirigido la ofensiva en diversas ubicaciones, como la actual operación en Chicago.

Los líderes del DHS y de la Casa Blanca han reconocido y elogiado la labor de Bovino y la colaboración de la Patrulla Fronteriza, tanto en foros públicos como privados. ICE ha enfrentado críticas constantes desde el edicto de deportación masiva, recibiendo presión dual de quienes consideran su acción insuficiente y de aquellos que la catalogan de excesiva.

