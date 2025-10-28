NBA toma medidas para hacerle la guerra a las “irregularidades” que permitan las apuestas ilegales

La NBA está revisando sus políticas para asegurarse de que los jugadores conozcan los “graves riesgos” de las apuestas, según un memorando que habría enviado a los equipos este lunes por el escándalo de apuestas ilegales que explotó la semana pasada.

El memorando, obtenido y revelado por ESPN, llega cuatro días después de que agentes del FBI arrestaron el jueves a la base de los Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

También fue detenido el exjugador y entrenador asistente Damon Jones, entre otros, tras una investigación sobre apuestas deportivas ilegales.

Rozier fue detenido por apuestas deportivas ilegales, Billups por su implicación en juegos de póker ilegales y Jones por su implicación en ambos casos, según la investigación del FBI.

El base de Miami y el entrenador de Portland fueron suspendidos temporalmente por la NBA y han negado las acusaciones a través de sus abogados.

Chauncey Billups negó los cargos. AP Photo/Jenny Kane

NBA revisa sus políticas

Según el informe de ESPN, la liga de baloncesto indicó en el memorándum que había comenzado a “revisar las políticas de la liga con respecto a la notificación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores”.

“Dado que las apuestas deportivas ocupan una parte tan importante del panorama deportivo actual, debemos hacer todo lo posible para garantizar que los jugadores, entrenadores y demás miembros de la NBA sean plenamente conscientes de los graves riesgos que las apuestas pueden suponer para sus carreras y medios de vida”, afirmó.

Debemos velar para que “nuestras normas sobre la divulgación de lesiones sean adecuadas y que los jugadores estén protegidos del acoso de los apostadores”, agregó el documento.

La revisión incluye el análisis de cómo la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas pueden ayudar a detectar actividades indebidas.

“También estamos explorando formas de mejorar nuestros programas internos y externos de monitoreo de la integridad para utilizar mejor la IA y otras herramientas para sintetizar todos los datos disponibles de los operadores de apuestas, las redes sociales y otras fuentes, con el fin de identificar actividades de apuestas sospechosas”, afirmó la NBA.

