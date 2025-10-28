Plan mil millonario de Metro-North en el East Bronx se retrasa nuevamente; MTA culpa a Amtrak

Las nuevas estaciones del tren Metro-North en East Bronx, diseñadas para agilizar los desplazamientos a la estación de Pensilvania en Midtown Manhattan, no se completarán hasta 2030, con tres años de retraso y más costos.

Funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) culparon a Amtrak, su socio en el proyecto de $2,900 millones de dólares, por limitar el acceso a los equipos de construcción, reportó The New York Times.

“Los funcionarios de la MTA han seguido quejándose en privado de que la escasez de personal de Amtrak ha impedido que las cuadrillas de Metro-North puedan programar las obras necesarias. La tensión entre ambas compañías ferroviarias llegó a su punto álgido a principios de este mes cuando el presidente de la MTA, Janno Lieber, en una conferencia de prensa no relacionada, calificó los retrasos como “Amtrak siendo Amtrak”, reseñó Daily News.

En una presentación ante la junta directiva Jaime Torres-Springer, jefe de construcción de la MTA, afirmó ayer que en los últimos dos años se han producido muchos menos cortes de servicio -los fines de semana en los que Amtrak detiene la circulación de trenes para permitir las obras- de los que solicitaba la MTA. “Se necesitan cortes de servicio para que se realicen las obras”, declaró.

En 2022 y 2023 sólo se concedieron 7 de las 48 interrupciones solicitadas, según un consultor contratado por la MTA. “Eso desvió el proyecto en la dirección equivocada”, afirmó Torres-Springer. Y agregó que incluso cuando Amtrak comenzó a conceder interrupciones para que los equipos de la MTA pudieran trabajar, los jefes de Amtrak necesarios para supervisar las obras no se presentaron con regularidad.

Cuando sea finalizado, el proyecto llevará trenes Metro-North a cuatro nuevas estaciones en El Bronx: Hunts Point, Morris Park, Co-op City y Parkchester/Van Nest.

Torres-Springer declaró el lunes que, con la ayuda de Amtrak, esperan poder operar para 2027 una pequeña parte del servicio de Metro-North antes de la finalización total del proyecto, utilizando dos estaciones temporales (Co-op City y Morris Park) y una permanente terminada en Parkchester/Van Nest.

“Conectar las comunidades de El Bronx con el servicio de Metro-North acortará drásticamente los desplazamientos y transformará barrios que han carecido de acceso ferroviario durante generaciones”, declaró ayer Sean Butler, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul. “Está ansiosa por poner en funcionamiento estos trenes y desea que Amtrak colabore con la MTA en un plan para iniciar el servicio lo antes posible”.

Un portavoz de Amtrak declaró que la empresa ferroviaria federal estaba negociando activamente con la MTA estrategias para reducir los retrasos. “Seguimos comprometidos con este proyecto crucial y con la buena gestión de la inversión de los contribuyentes para Amtrak, los clientes de la MTA, los residentes de Nueva York y los viajeros”, según un comunicado compartido por el portavoz Jason Abrams.