Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 28 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este martes? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 5% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 13% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:21 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:57 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos nubosos con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 54 grados Fahrenheit (11 y 12 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 36% por la mañana, 90% por la tarde y 36% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.