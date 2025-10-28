Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del martes, 28 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy martes, 28 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 76 32 45

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 66 31 70 71 47 22 12 33 21 76 32 78 01 54 36 15 41 64 23 46

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 06 08 15 23 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 29 50 50

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes comprar un ticket en uno de los puntos de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez seleccionados tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, pues brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor será tuyo.

También puedes ganar premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria