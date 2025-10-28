Toni Kroos sale en defensa de Vinícius tras su desplante ante Xabi Alonso en el “Clásico”

El alemán Toni Kroos respaldó a su excompañero Vinícius Jr. tras el polémico momento vivido durante el Clásico ante el Barcelona, afirmando que “nadie puede juzgar las emociones” del brasileño, aunque le recomendó “manejar mejor su enfado”.

En su pódcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos ofreció una defensa pública del brasileño. “Cuando juegas un partido excepcional, especialmente en un Clásico, no quieres salir. Nadie fuera puede entender realmente esa emoción. Estás en el campo, frente a 80 mil personas, ganando 2-1, y lo último que quieres es ser sustituido. Nadie puede imaginar esa sensación”, explicó el alemán.

🚨 Toni Kroos on Viní Jr: "When you play an exceptional game, especially in a game like this, you are not happy. I never liked being replaced either. But to be fair, I've never gone straight to the locker room afterwards, but well, he came back."



"You can always judge from the… pic.twitter.com/K3r1zYJ7dN — Madrid Zone (@theMadridZone) October 28, 2025

Aun así, Kroos reconoció que su excompañero debe aprender a controlar mejor su frustración. “Con el tiempo pensará que podría haber manejado mejor su enojo. Entiendo su enfado, pero la manera en que se mostró no fue la ideal. Es una situación emocional muy intensa, y eso a veces te supera”, agregó.

Salida de Vinícius causó polémica

El Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, pero la euforia por el triunfo quedó empañada por la reacción de Vinícius Jr. al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72.

El brasileño, visiblemente molesto, abandonó el campo sin mirar al técnico Xabi Alonso, lanzó la frase “me voy de este equipo” y se marchó directo al túnel, antes de regresar minutos después al banquillo.

🗣️”atelele tucumara undasumba”



👉El brutal enfado de Vinicius Jr con su cambio

pic.twitter.com/FREpQcAJkp — maldidown (@maldiidown) October 26, 2025

Durante el encuentro, Vinícius había sido uno de los más destacados del conjunto blanco, superando en varias ocasiones a Jules Koundé y siendo clave en el ataque. Su actuación fue considerada una de las más brillantes desde la llegada de Alonso, especialmente tras las polémicas declaraciones previas de Lamine Yamal, quien había encendido el ambiente antes del clásico.

Sin embargo, su arrebato tras el cambio generó incomodidad en el vestidor madridista, que celebraba una victoria crucial para mantener el liderato de LaLiga. Posteriormente, el jugador también protagonizó un cruce verbal con Yamal tras el pitazo final, reviviendo la tensión entre ambos.

Real Madrid respalda a su estrella

De acuerdo con el diario AS, el Real Madrid no sancionará a Vinícius Jr. pese al incidente. El club considera que fue una reacción impulsiva en un contexto emocional, y confía en que Xabi Alonso maneje el tema internamente.

“En cualquier vestidor hay distintas personalidades. Ahora toca disfrutar la victoria y después hablar con él”, declaró Alonso tras el partido, dejando claro que el asunto se resolverá dentro del grupo.

El gesto de Kroos demuestra el respaldo que aún conserva Vinícius dentro del club, a pesar de su carácter explosivo. Para el brasileño, la lección es clara: su pasión es un arma poderosa, pero deberá aprender a usarla sin poner en riesgo la armonía del equipo.

Seguir leyendo:

Vinícius estalló contra Xabi Alonso y asegura que dejará el Real Madrid

Vinícius Jr. rompe el silencio tras el Clásico y su polémico comportamiento

Dani Carvajal se volvió a lesionar y será baja por al menos dos meses en el Real Madrid