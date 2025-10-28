ZTE presentó el Nubia Z80 Ultra: por qué podría ser mejor que el iPhone 17

ZTE ha dado un golpe sobre la mesa con el Nubia Z80 Ultra, un teléfono que reúne potencia, diseño y autonomía con la intención de competir directamente con el iPhone 17 de Apple.

Aunque ambos representan la cúspide tecnológica de sus respectivas marcas, el nuevo dispositivo chino llega con características que lo posicionan como una alternativa más avanzada en ciertos aspectos clave, de acuerdo con expertos tecnológicos.

Por qué el Nubia Z80 Ultra podría ser mejor que el iPhone 17 en algunos detalles

1. Un motor de potencia y rendimiento

El Nubia Z80 Ultra incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente de Qualcomm, que ofrece un rendimiento excepcional tanto en tareas exigentes como en videojuegos de alta calidad.

Este chip está acompañado por memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, garantizando velocidades de transferencia ultrarrápidas y una gestión eficiente de la energía.

Además, ZTE ha integrado el motor de juegos CUBE, heredado de su línea Redmagic, optimizado para mantener un equilibrio entre potencia y temperatura.

En contraste, el iPhone 17 cuenta con el chip A19 Pro de Apple, que destaca por su rendimiento gráfico y eficiencia, aunque el Nubia sobresale en capacidad de personalización y refrigeración térmica, ideal para usuarios exigentes o gamers.

2. Pantalla inmersiva

El panel del Nubia Z80 Ultra es una de sus mayores bazas. Se trata de una pantalla X10 UDC de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz, acompañada por un brillo máximo de 2.000 nits.

Su cámara frontal se encuentra oculta bajo el display, gracias a la octava generación de la tecnología UDC de ZTE, lo que permite una experiencia totalmente libre de muescas o perforaciones.

Por su parte, el iPhone 17 mantiene el diseño Dynamic Island, más visible, aunque ofrece una pantalla OLED de 120 Hz con mayor precisión de color y mejor calibración HDR. Sin embargo, en fluidez visual y sensación inmersiva, el Nubia Z80 Ultra lleva la ventaja.

3. Fotografía profesional y control manual

El nuevo buque insignia de ZTE apuesta por un sistema fotográfico versátil con lentes de 35 mm y 18 mm, un sensor OmniVision OV50H de 1/1,3 pulgadas y un obturador físico de doble toque, una característica poco común en smartphones modernos.

Su Nubia AI permite editar fotos con precisión y aplicar detalles creativos de manera automática. Aunque el iPhone 17 sigue dominando en consistencia de color y grabación de video, el Nubia ofrece mayor control manual y calidad en condiciones de poca luz.

4. Carga ultrarrápida

Otro punto fuerte del Nubia Z80 Ultra es su batería de 7.200 mAh, una cifra muy superior a la del iPhone 17 (3.877 mAh). Además, admite carga rápida por cable e inalámbrica de 80W, lo que permite recuperar energía en cuestión de minutos.

Su sistema de refrigeración con metal líquido y cámara de vapor 3D Ice Steel evita el sobrecalentamiento incluso durante largas sesiones de juego.

El Nubia Z80 Ultra llegará con versiones de 12 GB o 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB. Estará disponible en colores negro, blanco y una edición especial Starry Night, reforzando su apuesta por la estética y la potencia.