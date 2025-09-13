iPhone 17 vs iPhone 17 Air: principales diferencias y ventajas 

Como cada año, Apple lanzó una nueva línea de celulares en donde destacan dos modelos que han generado gran expectativa: el iPhone 17 y el iPhone 17 Air. Aunque ambos comparten la misma generación, se diferencian en diseño, rendimiento y precio, lo que puede hacer que uno sea más conveniente que el otro según el tipo de usuario.

Mientras que el iPhone 17 apuesta por el equilibrio entre autonomía, cámara y costo, el iPhone 17 Air se enfoca en la delgadez extrema y el rendimiento de gama alta. Pero, ¿cuál es mejor?

Diferencias y similitudes entre el iPhone 17 e iPhone 17 Air

Pantalla y tamaño

El iPhone 17 integra un panel OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz. El iPhone 17 Air, en cambio, ofrece una pantalla ligeramente más grande de 6,5 pulgadas con la misma tasa de refresco, pensada para quienes priorizan la experiencia visual.

Diseño y peso

El iPhone 17 mantiene un diseño clásico, con un grosor estándar que le permite integrar una batería de mayor tamaño. El iPhone 17 Air, por su parte, se convierte en el más delgado en la historia de Apple, con apenas 5,6 mm de grosor y un peso cercano a los 165 gramos gracias a su marco de titanio, ideal para quienes buscan ligereza y estilo.

Cámaras

El iPhone 17 incorpora una cámara principal de 48 MP acompañada de un lente ultra gran angular, lo que le da más versatilidad para fotografía. El iPhone 17 Air también cuenta con un sensor de 48 MP, pero prescinde de cámaras adicionales avanzadas, por lo que está más limitado en opciones creativas.

Procesador y rendimiento

El iPhone 17 funciona con el chip A19, diseñado para un buen rendimiento en tareas diarias y juegos. El Air sube la apuesta con el chip A19 Pro, que entrega mayor potencia y eficiencia, aunque su diseño ultradelgado podría impactar en la disipación de calor en usos intensivos.

Batería y autonomía

Gracias a su mayor grosor, el iPhone 17 ofrece una autonomía más prolongada, superando en horas de reproducción al Air. El iPhone 17 Air, pese a su tamaño compacto, alcanza unas 27 horas de reproducción de vídeo, una cifra destacable para un dispositivo tan delgado, aunque menor en comparación con el 17 estándar.

Conectividad

El iPhone 17 conserva compatibilidad mixta: en algunos países solo con eSIM, en otros aún con bandeja para tarjeta física. El iPhone 17 Air da un paso adelante y es exclusivamente eSIM en todo el mundo, lo que simplifica el diseño pero puede ser una limitación para ciertos usuarios.

Precio

El iPhone 17 parte de los 799 dólares, lo que lo coloca como la opción más accesible de esta generación. El iPhone 17 Air comienza en 999 dólares, un costo más elevado que responde a su diseño ultraligero y su chip más avanzado.

¿Cuál conviene más?

Si buscas un teléfono equilibrado en batería, fotografía y precio, el iPhone 17 es la elección más lógica. En cambio, si priorizas ligereza, potencia y un diseño ultradelgado con la última tecnología, el iPhone 17 Air justifica la inversión extra. Al final, la mejor opción depende de si se valora más la practicidad y la autonomía diaria o el diseño premium y la potencia de un modelo exclusivo.

