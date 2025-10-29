6 de películas de miedo que no te puedes perder este Halloween en Butaca TV

A solo unos días de la celebración Halloween, el ambiente se llena de misterio, emoción y una buena dosis de nostalgia cinematográfica. Es el momento ideal para dejarse envolver por esas historias que nos hacen saltar del asiento y disfrutar de un buen susto.

Pensando en quienes disfrutan del terror, el suspenso y las aventuras con tintes sobrenaturales, Butaca TV presenta una interesante selección de películas y documentales que recorren distintos matices del miedo: desde clásicos inolvidables hasta producciones contemporáneas que renuevan el género.

Todas estas producciones están disponibles para disfrutarlas desde la comodidad de casa, en una experiencia que invita a reflexionar sobre los límites entre lo real y lo imaginario, y que promete mantenerte con el corazón acelerado hasta el último minuto. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos!

Amorth, The Exorcist

“Amorth, The Exorcist” (2015) es un documental que se adentra en la vida del Padre Gabriele Amorth, el legendario exorcista de la diócesis de Roma, conocido como el Exorcista Supremo del Vaticano.

Esta producción no solo revisa su carrera, más de sesenta años de sacerdocio y decenas de miles de exorcismos, sino que también ofrece un acercamiento íntimo a su fe, su método, y el misterio que rodea la lucha espiritual contra el mal.

A través de entrevistas con testigos, expertos y el propio Amorth, el documental presenta testimonios impactantes y situaciones que desafían la lógica, pero que para muchos forman parte de una realidad invisible.

Las lloronas

“Las Lloronas” (2004) es una propuesta del cine mexicano que combina drama, terror y suspenso para contar una historia marcada por el dolor heredado y el peso de una maldición ancestral. Esta película fue dirigida por Lorena Villarreal y lanzada en el 2004, logrando que la audiencia se sumerja en el drama de tres generaciones de mujeres condenadas a vivir en pena, tras la muerte trágica de todos los hombres de la familia.

Con un elenco encabezado por Miguel Rodarte, Elizabeth Ávila, Francisco Gattorno y Tina Romero, esta producción ofrece una mirada íntima y perturbadora sobre el legado familiar, el duelo y la presencia de lo sobrenatural en lo cotidiano.

El Vampiro

Butaca TV tiene para ti la historia pionera del cine de terror en Latinoamérica, “El vampiro” (1957), dirigida por Fernando Méndez.

La cinta sigue a “Marta”, interpretada por Ariadne Welter, quien viaja al campo para visitar a su tía enferma. Sin embargo, al llegar, se entera de que su tía ha fallecido. Decide quedarse en la antigua hacienda, sin saber que está rodeada por una presencia siniestra: “Algo no está bien. Los silencios son densos, las miradas esquivas y los vampiros no tardan en revelarse”, detalla su sinopsis.

A más de seis décadas de su estreno, esta película en blanco y negro, sigue siendo una joya del terror nacional que construyó un universo inquietante y, además, presentó al primer vampiro clásico del cine mexicano.

La Sra. Haidi

Durante sus 87 minutos de duración, esta producción retrata un clima asfixiante y desconcertante, propio del mejor cine de terror psicológico, con giros inesperados y una tensión que crece escena tras escena.



La historia lanzada en 2017, dirigida por Daniel Alvaredo y Rafael Menéndez, muestra que, en medio de una intensa tormenta, un accidente en una ruta poco transitada obliga a una joven pareja, Pablo y Mara, a buscar ayuda.

A pesar de las inclemencias del tiempo, encuentran refugio en una antigua casona alejada del camino, habitada por la enigmática señora Haidi y sus perros. Pero lo que parecía un salvamento oportuno se convierte en una noche de terror, marcada por el suspenso y una creciente sensación de amenaza.

Chabelo y Pepito contra los monstruos

Un clásico de clásicos. No podemos dejar del lado al icónico dúo de la película “Chabelo y Pepito contra los monstruos”, que se estrenó en el año 1973. Desde entonces, esta comedia familiar con tintes de terror dirigida por José Estrada, se convirtió en una historia entrañable del cine popular.

La historia, disponible en Butaca TV, nos presenta a Chabelo (interpretado por el inconfundible Xavier López) y su primo Pepito, quienes se embarcan en una excursión con su grupo de scouts.

Pero lo que comienza como una travesía inocente, pronto da un giro inesperado: una cueva misteriosa, aparentemente maldita, los enfrenta con una galería de monstruos tan aterradores como caricaturescos. Lejos de huir, los protagonistas deciden enfrentarlos con valor, ingenio y mucho humor.

El ataúd del vampiro

“El ataúd del vampiro”, dirigida por Fernando Méndez, es la segunda entrega de “El Vampiro” que no solo mantiene el tono gótico y la estética sombría de su antecesora, sino que también expande el universo del siniestro conde Lavud, encarnado nuevamente por Germán Robles.

La película reúne a Abel Salazar y Ariadne Welter, quienes repiten sus papeles con solidez, y suma a nuevos talentos, como: Alicia Montoya, Yerye Beirute y Carlos Ancira. Entre neblinas, criptas y pasadizos secretos, esta producción lanzada en mantiene el equilibrio entre el horror sobrenatural y la elegancia visual, consolidando al vampiro mexicano como una figura icónica y eternamente vigente.

