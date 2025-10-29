Cristiano Ronaldo sigue sin ganar títulos oficiales con el Al Nassr

La ambición de Cristiano Ronaldo de sumar su primer trofeo oficial en suelo saudí sufrió un nuevo y contundente golpe. El Al Nassr fue apeado de la King’s Cup, el torneo de copa nacional, tras caer 2-1 ante el Al Ittihad, en un duelo que enfrentó nuevamente a las exestrellas del Real Madrid, Karim Benzema y el propio ‘CR7’.

La derrota en los octavos de final del certamen no solo frustra una de las principales aspiraciones del club para esta temporada, sino que subraya una estadística impensada para un jugador sinónimo de triunfo: Cristiano Ronaldo extiende su sequía de títulos de clubes oficiales a más de cuatro años, la más larga de su carrera. Su último campeonato reconocido data de la Copa de Italia con la Juventus en 2021.

Rendimiento individual vs. logro colectivo

Desde su multimillonario aterrizaje en el “Sol de Riad” en enero de 2023, la contribución goleadora del capitán portugués ha sido intachable. Ha batido récords de anotaciones y mantiene un nivel superlativo que pocos esperaban a su edad.

Cristiano Ronaldo. Crédito: Chan Long Hei | AP

Sin embargo, su impacto individual no ha logrado traducirse en conquistas colectivas de gran calibre. Aunque el Al Nassr sí logró el Campeonato de Clubes Árabes en 2023, este es un título de carácter regional que no forma parte del palmarés oficial reconocido por la FIFA.

La eliminación de la King’s Cup marca el 13º torneo importante (entre liga, copas y Champions Asiática) que Cristiano Ronaldo ha disputado con el Al Nassr sin conseguir levantar una copa oficial.

El encuentro ante el Al Ittihad tuvo un sabor amargo para el luso, especialmente porque el equipo rival, comandado por un efectivo Karim Benzema, supo aprovechar mejor sus oportunidades. A pesar de que el Al Nassr jugó gran parte de la segunda mitad con superioridad numérica tras la expulsión de un rival, no fue capaz de remontar el 2-1 definitivo.

Ahora, las esperanzas de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr se centran en los dos frentes que les restan: la Saudi Pro League y la AFC Champions League Two.

