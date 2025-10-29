Israel aseguró que se restableció el alto el fuego tras ataque que dejó 100 muertos en Gaza

Israel anunció este miércoles la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras ejecutar ataques aéreos a gran escala en el enclave palestino, que resultaron en la muerte de al menos 100 personas, incluyendo un número significativo de niños, según reportaron funcionarios de salud gazatíes.

El ejército israelí afirmó haber “iniciado la aplicación renovada” del frágil alto el fuego luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara ataques “potentes” en el territorio, en medio de un cruce de acusaciones entre Israel y Hamás por incumplimiento del acuerdo de tregua.

El comunicado militar israelí señaló que el ataque alcanzó “decenas de objetivos”, lo que representa la amenaza más grave hasta el momento para el cese de hostilidades, que tuvo la mediación del presidente Donald Trump.

En declaraciones a NBC News, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) apuntó que la orden para los ataques fue emitida como respuesta a un presunto ataque de Hamás contra soldados en la zona de Rafah, una región controlada por Israel al sur de Gaza.

Hamás negó estar implicado en el incidente y calificó los ataques de Israel como una “violación flagrante” del pacto de alto el fuego. La organización instó a los mediadores a intervenir para presionar a Israel a detener las hostilidades.

Aumento de víctimas mortales y daños a desplazados

El Dr. Khalil Al-Daqran, portavoz del Ministerio de Salud palestino en Gaza, declaró a NBC News que más de 104 personas, incluidas “más de 40 niños y 20 mujeres”, habían muerto desde la noche del martes a causa de los ataques. Además, indicó que más de 250 personas resultaron heridas, con “más de 70 niños” entre ellas. El Dr. Muhammad Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa, confirmó esta cifra de víctimas mortales.

Mahmoud Basal, portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, afirmó que los ataques “tuvieron como objetivo viviendas, tiendas de campaña y concentraciones en varias ciudades”, con intensos bombardeos. Basal agregó que los ataques continuaron durante la mañana y se preveía que la cifra de muertos “aumente”.

Reacciones de Trump y Vance

El presidente Donald Trump expresó ante la prensa su respaldo a las acciones israelíes, e manifestó a los periodistas a bordo del Air Force One que “los israelíes contraatacaron, y deben contraatacar cuando eso sucede”. Aclaró que la tregua no corría peligro.

El vicepresidente JD Vance coincidió, manteniendo que “el alto el fuego se mantiene”, aunque admitiendo que “Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá”.

