J.D. Vance viaja a Israel para supervisar cumplimiento del alto el fuego en Gaza

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó este lunes a Israel en una visita clave centrada en el seguimiento del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, auspiciado por Washington y vigente desde el 10 de octubre.

Vance partió desde la base aérea de Andrews, al sureste de Washington, acompañado por la segunda dama, Usha Vance, según informó la Casa Blanca.

Su misión, de acuerdo con funcionarios de la administración Trump, busca “garantizar la aplicación plena y rápida del acuerdo” alcanzado tras semanas de intensas negociaciones mediadas por Estados Unidos.

Antes de su llegada, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostuvo reuniones con el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, para discutir los avances del pacto y la estabilidad en la región.

Viaje entre tensiones

El viaje del vicepresidente se produce cuando la tregua cumple diez días marcada por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

Hamás ha denunciado más de 80 violaciones cometidas por Israel, mientras que el Ejército israelí asegura que el grupo islamista rompió el acuerdo la semana pasada en enfrentamientos ocurridos en Rafah, al sur de Gaza.

Aunque los detalles de la agenda oficial se mantienen en reserva, fuentes cercanas al gobierno indicaron que Vance podría participar junto a Netanyahu en encuentros con las familias de rehenes israelíes y sostener conversaciones con el presidente Isaac Herzog.

Entre los principales temas que abordará la delegación estadounidense se incluyen la verificación del cumplimiento del alto el fuego, la recuperación de cuerpos de rehenes fallecidos, la desmovilización de Hamás y la administración futura de Gaza, cuestiones que siguen sin resolverse tras el inicio de la tregua.

Con información de EFE.

