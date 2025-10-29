La Fed reduce tasas de interés por segunda vez en el año para relanzar el crecimiento

La Reserva Federal (Fed) confirmó este miércoles un nuevo recorte 25 puntos básicos en su tasa de interés, estableciendo el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 3.75% y 4%, en busca de estimular un crecimiento económico y la contratación, mientras la inflación se mantiene obstinadamente por encima del 2% proyectado como objetivo.

Se trata del el nivel más bajo desde noviembre de 2022 y el segundo recorte a las tasas de manera consecutiva, luego de casi un año en el que las tasas se mantuvieron congeladas con el objetivo de reducir la inflación acelerada provocada por la época pospandemia.

“La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja durante agosto”, declaró la Reserva Federal en un comunicado informando de su nueva decisión. “Los indicadores más recientes son coherentes con esta evolución”, agrega.

La dificultad para generar información económica oficial

El gobierno no ha publicado datos de desempleo desde agosto debido al cierre parcial del gobierno. La Reserva Federal, en cambio, se ha mantenido cerca las cifras del sector privado, para tomar sus decisiones de política monetaria.

En un momento más información.

