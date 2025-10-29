Mike Rotunda, leyenda de la WWE, recibe atención médica terminal

A sus 67 años y con una carrera legendaria en la World Wrestling Entertainment (WWE), Mike Rotunda se encuentra ingresado en un hospital recibiendo atención médica terminal.

En una entrevista con Bill Apter el pasado sábado en el evento de Glory Days/Grapple, en Florida, Barry Windham, cuñado de Rotunda, reveló el deterioro de su salud. “Está siendo difícil en este momento. Mike está en cuidados paliativos”, dijo sin dar detalles específicos.

“Siempre fue un buen chico. Una gran persona, nunca tuvo problemas en toda su vida. Es un buen chico”, añadió. La versión sobre el parte médico de Rotunda fue confirmada en redes sociales por la exluchadora Leilani Kai.

La leyenda de la WWE compartió la noticia en una publicación en X. “Me parte el corazón compartir que mi amigo Mike Rotunda ha sido ingresado en cuidados paliativos”, escribió.

“Esta foto es de principios de año, un momento que atesoraré. Por favor, mantengan a Mike y a la familia Rotunda en sus oraciones. Te queremos, Mike”, cerró.

It breaks my heart to share that my friend Mike Rotunda has been placed under hospice care. 💔 This photo was from earlier this year — a moment I’ll treasure. Please keep Mike and the Rotunda family in your prayers. We love you, Mike. ❤️ #WrestlingFamily pic.twitter.com/XsgOaVtE0J — Leilani Kai (@realLeilaniKai) October 28, 2025

Mike Rotunda, cuyo nombre completo es Lawrence Michael Rotunda, nació el 30 de marzo de 1958 en Florida. Antes de convertirse en una figura reconocida de la lucha libre profesional, destacó como atleta universitario en la Universidad de Siracusa, donde practicó lucha amateur y fútbol americano.

En 1981 debutó como luchador profesional. En sus primeros años, Rotunda luchó bajo su nombre real. Llegó a la World Wrestling Federation (WWF), donde formó el equipo The U.S. Express junto a Barry Windham. Juntos conquistaron el Campeonato Mundial en Parejas en dos ocasiones y se convirtieron en íconos de la era dorada de la lucha libre.

En los años 90, Rotunda adoptó uno de sus personajes más recordados: Irwin R. Schyster, más conocido como IRS. Este personaje representaba a un auditor fiscal que exigía a sus rivales pagar impuestos, lo que lo convirtió en uno de los villanos más memorables de la época.

Como IRS, hizo equipo con Ted DiBiase en el dúo Money Inc., con el que ganó tres veces los títulos en pareja. En 2024, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE junto a Windham, reconociendo su legado como parte de The U.S. Express.

En 2022 recibió honores en el George Tragos/Lou Thesz Hall of Fame, que celebra a luchadores con raíces en la lucha amateur. Rotunda es parte de una dinastía familiar en la lucha libre.

Es padre de Windham Rotunda, conocido como Bray Wyatt, uno de los personajes más creativos y oscuros de la WWE moderna, fallecido en 2023. Su otro hijo, Bo. Dallas, también ha tenido una carrera destacada en WWE.



Sigue leyendo:

· Exluchador de WWE, Sir Mo, murió en Texas a los 58 años por problemas renales

· Murió leyenda de la WWE Hulk Hogan a los 71 años

· Exluchador de la WWE murió atropellado en California mientras manejaba su bicicleta