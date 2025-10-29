Una víctima mortal dejó arrollamiento de tren LIRR en Nueva York

Una persona fue atropellada mortalmente por un tren de Long Island Rail Road (LIRR) cerca de Kings Park anoche, provocando una interrupción en el servicio que ya fue superada.

Según la MTA, un tren que cubría la ruta entre Hunters Point y Port Jefferson cuando atropelló a una persona en las vías de la estación Kings Park, en el condado Suffolk. La tragedia ocurrió alrededor de las 5:41 p.m. del martes. Una investigación preliminar determinó que no se sospecha de ningún delito.

El nombre de la víctima aún no ha sido divulgado. El Departamento de Bomberos de Kings Park atendió la emergencia, indicó PIX11 News. El servicio en otras rutas de LIRR se vio afectado mientras las autoridades trabajaban en la escena.

El año pasado Daniel Seagren, taxista de 49 años, murió cuando su auto chocó contra un tren LIRR que se aproximaba y su pasajero resultó gravemente herido en Manorville, también en el condado Suffolk de Nueva York.

LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país, transportando aproximadamente 250,000 viajeros cada día laborable en 947 trenes diarios entre 126 estaciones. La MTA tiene alrededor de 270 pasos de trenes en carreteras de Long Island y según la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) 214 de ellos están en el condado Suffolk. Los datos de la FRA muestran que hay alrededor de 2,000 colisiones entre trenes y vehículos anualmente en todo el país, lo que resulta en unas 200 muertes al año.

