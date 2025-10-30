Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 30 de octubre al 5 de noviembre

“Tricks and Treats” en Bryant Park

Este jueves 30 de octubre, la fiesta de Halloween de Midtown “Tricks and Treats” regresa a Bank of America Winter Village en Bryant Park. De 4:00 a 6:00 pm, familias y niños de todas las edades podrán disfrutar del evento gratuito. La tarde estará repleta de actividades y espectáculos mágicos, como pintacaritas, decoración de calabazas, trucos de magia espeluznantes y otras manualidades. El entretenimiento incluye un show de marionetas a las 4:00 pm con WonderSpark Puppets y un espectáculo de magia a las 5:00 pm con Zach el Mago. Para más información, visite: https://bryantpark.org.

Foto: Angelito-Jusay

Halloween en el Harlem Meer

Este jueves 30 de octubre, el Harlem Meer se ilumina con una flotilla de calabazas flotantes al atardecer en un evento familiar de Halloween. Los asistentes podrán participar en un desfile de disfraces, escuchar historias, disfrutar de música en vivo y realizar manualidades. Las actividades comienzan a las 4:00 pm. Quienes quieran que su propia calabaza tallada forme parte de la flotilla deben llevarla a la mesa de información en el Charles A. Dana Discovery Plaza (lado este en la calle 110) antes del inicio del evento, entre las 4:00 y 5:30 pm. La flotilla zarpa a las 6:00 pm. El evento es gratuito, aunque se solicita registro anticipado. Más información en https://www.centralparknyc.org.

Foto: Central Park Conservancy

Tour Día de Muertos “Oaxaca NYC”

Una celebración única de arte, música y tradición llega desde Oaxaca hasta Nueva York con el Tour Día de Muertos ? Oaxaca NYC, una serie de presentaciones que rinden homenaje a la vida, la memoria y las raíces culturales de México. La artista Nylzher (foto), conocida como La Voz del Corazón, transportará con su voz y su alma oaxaqueña en un recorrido lleno de color, emoción y espiritualidad. El tour tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 4:00 pm en el Galli-Curci Theatre (801 Main St.,Margaretville, NY); el sábado 1 de noviembre a las 5:00 pm en El Museo del Barrio (1230 5th Ave); y el domingo 2 de noviembre a las 3:00 pm en St. Mark’s Church in-the-Bowery (131 E 10th St). El evento es organizado por Miztli LLC ? Mexican Culture Art & Music, en colaboración con Welcome to Little Mexico, Pulso NY y Sacred Soil. Información: https://miztlimc.com.

Foto: Cortesía

Festival “Monologando Ando”

Desde ya y hasta el 2 de noviembre, el arte del monólogo vuelve a ser protagonista con la 15ª edición del Festival “Monologando Ando”, un encuentro teatral que celebra tres lustros de creatividad, palabra y pasión escénica, convirtiéndose en la vitrina del teatro en español.. Evento creado por JJ Franco y organizado por JJF Productions para FenixUSANY INC, el festival reúne este año a talentosos intérpretes y directores de distintas trayectorias que apuestan por el teatro unipersonal como forma de expresión profunda y transformadora. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Círculo (64 East 4th Street, entre Bowery y Second Avenue). Información: https://teatrocirculo.org.

El Village Halloween Costume Ball

El Theater for the New City presenta nuevamente su icónico Village Halloween Costume Ball, la legendaria celebración de Halloween del East Village que este año llega a su 49ª edición. Durante la jornada de este viernes 31 de octubre, todo el complejo de TNC, ubicado en 155 First Ave. con E. 10th St., se transformará en un mundo de espectáculos en vivo, baile, gastronomía y diversión disfrazada. Las atracciones al aire libre, gratuitas y abiertas al público, se desarrollan de 3:30 a 7:00 pm., seguidas por las festividades bajo techo de 7:00 pm. a 12:00 am, que incluyen baile de salón, performances aéreos, actos de cabaret y un concurso de disfraces con premios. Se recomienda asistir con disfraz o vestimenta formal. Más información: www.theaterforthenewcity.net.

Foto: Lee Wexler/Images for Innovation.

The Vampire Circus en el United Palace

Este viernes 31 de octubre, el United Palace (4140 Broadway) se llena de misterio y fantasía con la llegada de The Vampire Circus, un espectáculo único que combina acrobacias asombrosas, teatro, danza y tecnología en una experiencia inolvidable para toda la familia. Por primera vez en Nueva York, este show de 90 minutos invita al público a sumergirse en un mundo hipnótico donde el arte y la destreza física se entrelazan para crear una atmósfera tan inquietante como fascinante. Artistas internacionales con talento en teatro, danza y gimnasia llevan al límite las posibilidades del cuerpo humano, ofreciendo un viaje emocional lleno de miedo, alegría, risa y asombro. Puertas: 7:30 pm, show: 9:00 pm. Boletos: https://unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto: Cortesía

“Coco Live” en The Town Hall

The Town Hall (123 West 43rd Street) estará realizando su evento anual del Día de Muertos “Coco in Concert Live to Film”. La banda sonora de la cinta animada será interpretada en vivo junto a la película por The Sinfonietta, la orquesta femenina fundada por Macy Schmidt, y Flor de Toloache, un mariachi femenino con sede en la ciudad de Nueva York y fundado por Mireya I. Ramos y Shae Fiol. Shelbie Rassler dirigirá la película, y la ganadora del Premio Pulitzer, Tania León, será la directora invitada. Habrá dos proyecciones, este sábado 1 de noviembre a las 2:00 pm y a las 7:00 pm. El evento también contará con pintura facial, una ofrenda interactiva y otras actividades para las familias. Boletos:www.thetownhall.org/events.

Foto: Disney Concerts

Día de Muertos en el Atrium del Lincoln Center

Este sábado 1 de noviembre, únase a la celebración del Día de Muertos del Lincoln Center para crear una ofrenda comunitaria en colaboración con Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras. Lleve copias de fotografías, notas y cartas para honrar a sus seres queridos durante esta celebración. La noche contará con la actuación de Pasatono Orquesta (foto), un ensamble dedicado a la cultura musical mixteca, que representa las antiguas bandas mixtas con instrumentos de cuerda, viento y percusión, casi extintas hoy en día. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubinstein Atrium (1887 Broadway). Información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

MexFest 2025 en Flushing Town Hall

Este sábado 1 de noviembre, el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd.) tendrá su celebración de Día de Muertos. A partir de las 6:00 pm, los visitantes podrán participar gratuitamente en actividades como creación de papel picado, un taller de escritura y proyección de cine, un mural comunitario donde los asistentes podrán escribir palabras en memoria de sus seres queridos y un altar comunitario para rendir homenaje a quienes ya no están. A las 7:45 pm habrá un Global Mashup: Celebrate Mexico, que unirá el talento de Linda EPO y Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino (foto). El concierto ofrecerá presentaciones individuales, una sesión conjunta entre ambas agrupaciones y una clase de baile para el público. Más información:www.flushingtownhall.org.

Foto: Cortesía Flushing Town Hall

Danza, arte y una gran ofrenda en El Museo de los Niños de Brooklyn

Este sábado 1 de noviembre, el Museo de los Niños de Brooklyn celebrará el Día de los Muertos con un amplio programa de actividades con tradiciones mexicanas y guatemaltecas a través de la danza, la narración oral, la elaboración de cometas y una ofrenda comunitaria donde las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos. En el corazón del festival se encuentra una ofrenda colaborativa diseñada por el artista de Brooklyn Benjamin Rojas (Mincho Vega) junto a los artistas Johann y Adalhi Armendáriz-Mittnacht. A lo largo del día, los visitantes podrán dejar ofrendas, compartir fotografías y añadir homenajes personales, creando un altar vivo que crece con las contribuciones del público. La compañía Calpulli Mexican Dance Company llenará el museo de color y energía con sus bailes folklóricos tradicionales, mientras que Karina Onofre presentará funciones de teatro de títeres bilingües sobre las celebraciones del Día de Todos los Santos en Guatemala. La artista Yadira De La Riva guiará sesiones de narración para niños sobre las ofrendas y la importancia de honrar a los antepasados. Durante toda la jornada, DJ Farbeon animará el ambiente con ritmos latinos, world, soul, funk, house y hip hop. En el estudio ColorLab, las familias podrán crear barriletes gigantes junto a la artista maya Ixmucane Artisan, aprendiendo sobre esta tradición guatemalteca de comunicarse con los antepasados. En la terraza, un mercado artesanal presentará obras de artistas latinos locales, mientras Taquería El Patrón ofrecerá comida durante todo el día. De 10:00 a.m. a 5:00 pm, incluido con la entrada general al museo. Para más información y boletos, visite: www.brooklynkids.org/programs/celebrate-dia.

Fotos: Winston Williams

El Cementerio Green-Wood honra a los muertos

El Cementerio Green-Wood también tendrá su celebración anual del Día de los Muertos en familia este sábado 1 de noviembre, con una tarde llena de música en vivo, danza, actividades artísticas, talleres creativos y comida de vendedores locales. Durante el evento, los asistentes podrán participar en Reposo y Recuerdo (Rest and Remember), una gran ofrenda comunitaria creada por la artista Laura Anderson Barbata en la Capilla Histórica de Green-Wood (foto). La obra estará en exhibición hasta el 16 de noviembre. El evento contará con actuaciones en vivo de Calpulli Mexican Dance Company, el mariachi Huella Mexicana, y los bailarines ceremoniales Cetiliztli Nauhcampa; una lectura de la autora Luisa Navarro, del libro Mexico’s Day of the Dead, y música de DJ en vivo; sesiones de cuentacuentos y un bibliomóvil de la biblioteca de Sunset Park; comida de vendedores locales, entre otras actividades. De 4:00 a 7:00 pm, en el Cementerio Green-Wood, junto a la entrada principal (25th Street y Fifth Avenue), en los terrenos adyacentes a la Capilla Histórica. Para más información y registro de participantes, visite: www.green-wood.com/event/day-of-the-dead-family-celebration-3.

Foto: The Green-Wood Cemetery

Fiesta de Muertos en elNico

El restaurante elNico ( 288 N 8th St, Brooklyn), en Williamsburg, se transforma este otoño en un vibrante homenaje al Día de los Muertos, invitando a los visitantes a vivir una experiencia única del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de una atmósfera llena de color, cocteles especiales creados con Laelia Tequila, un altar de ofrendas para recordar a sus seres queridos y sesiones de pintura facial festiva. Cada noche, de 5:00 a 7:00 p.m., el ambiente se llenará de música en vivo con mariachi, creando la banda sonora perfecta para una celebración que combina tradición, sabor y arte. Más información:https://elnico-rooftop.com.

Foto: Jenna Haar http://www.jennahaar.com

Banquete de Muerte y Opulencia en Gitano NY

Este Halloween, Gitano NYC (Waterfront Pier 17) invita a sumergirse en una noche sofocante y oscura con el “Death & Opulence Banquet” este jueves 31 de octubre. Imagine velas parpadeantes, palmeras que dan sombra, cortinas de terciopelo y brillantes detalles dorados. Durante esta noche inmersiva, los invitados disfrutarán de un festín mexicano moderno para compartir, acompañado de cócteles de mezcal de autor, que culminará en una celebración nocturna decadente donde se anima a los invitados a vestirse para seducir y bailar para impresionar. Boletos:https://www.gitano.com/nyc.

Foto: Jason Varney

Pop-up de Día de Muertos en BA53MENT

Este jueves 30 de octubre, el nuevo lounge de cócteles BA53MENT, ubicado bajo el David Geffen Wing del MoMA en Midtown, presenta un evento único de una noche en honor al Día de los Muertos, de 6:00 pm hasta el cierre. La velada contará con la participación de los bartenders Aaron Kim (53/BA53MENT) y Giulio Guarini (Dover Yard, 1 Mayfair Hotel, Londres), quienes crearán un menú de cócteles colaborativo con Tequila Enemigo, acompañado de bocados ligeros. Entre las creaciones destacadas se incluyen Jasmine Drift (enemigo blanco tequila, plátano, mancino ambrato, lima, jazmín y lavanda) y Spiced Pumpkin Latte (enemigo blanco tequila, mancino ambrato, verjus, higo, jengibre y bitters). Más información:https://53-nyc.com/ba53ment/.

Cortesía

Cócteles y Disfraces en Rosa Mexicano

Rosa Mexicano invita a celebrar el Día de Muertos con una Clase de Cócteles y Disfraces este jueves 30 de octubre, de 6:00 a 8:00 pm, disponible en sus distintas ubicaciones de Nueva York. Los asistentes aprenderán de la mano de los mixólogos expertos de Rosa a preparar cócteles nuevos y clásicos, acompañados de algunos de los platillos más populares del restaurante. Se invita a los participantes a asistir con su disfraz más creativo para tener la oportunidad de ganar premios festivos. La actividad es exclusiva para mayores de 21 años y requiere reserva previa en rosamexicano.com.

Foto: Rosa Mexicano

Halloween en Eataly SoHo

Eataly SoHo (200 Lafayette St) celebrará Halloween con una fiesta nocturna este viernes 31 de octubre, de 8:00 a 11:00 pm. Los asistentes podrán disfrutar de bocados italianos de temporada y dulces de Halloween ilimitados, así como de un open bar que incluye cócteles especiales de Halloween, vino y cerveza. El evento contará con DJ en vivo, pista de baile, espacios para fotos temáticas y otras sorpresas espeluznantes. Se recomienda asistir disfrazado para sumarse al espíritu festivo de la noche. Más información: https://www.eataly.com.