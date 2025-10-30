Alerta por jueves de lluvia y vientos en Nueva York antes de famoso desfile de Halloween

Vientos y lluvias protagonizarán el clima hoy jueves en Nueva York, lo que llevó al Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad (NYCEM) a emitir una alerta meteorológica.

La buena noticia es que este viernes no hay amenaza de lluvia, por lo que se espera una gran concentración en el famoso Desfile de Halloween en West Village. Sin embargo, sí hay pronóstico de que se mantengan las ráfagas fuertes.

NYCEM “en estrecha coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) está monitoreando un sistema de baja presión que, según los pronósticos, traerá lluvias de moderadas a ocasionalmente fuertes y vientos“, advirtió la agencia en un comunicado el miércoles. “De acuerdo con el último pronóstico, se esperan las lluvias más intensas desde la tarde hasta la noche del jueves. La intensidad de la lluvia podría alcanzar brevemente una pulgada por hora, con una precipitación total prevista de entre 1 y 2 pulgadas. Los vientos también aumentarán durante la tarde del jueves, con velocidades sostenidas de entre 20 y 30 mph y ráfagas de hasta 40 mph la noche del jueves. Al disiparse la tormenta el viernes se esperan vientos más fuertes, con ráfagas de hasta 40 mph y posiblemente de 50 mph“.

“Un fuerte frente trae lluvia y viento a la zona. Los chubascos se generalizarán (…) con lluvia y viento constantes (…) La lluvia amainará la noche del jueves, pero el viento continuará hasta el viernes”, alertó el NWS.

“Los neoyorquinos saben cómo afrontar el mal tiempo, y superaremos la tormenta del jueves como siempre: juntos y preparados”, declaró el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. “Nuestros equipos en toda la ciudad están listos para responder y les pedimos a los neoyorquinos que tomen algunas medidas sencillas para mantenerse seguros y cómodos. Prevean tiempo adicional para desplazarse, aseguren cualquier objeto al aire libre que pueda caerse y estén atentos al pronóstico del tiempo. Regístrense en Notify NYC para tener la información más reciente al alcance de la mano. Queremos que todos disfruten de una celebración de Halloween segura y sin contratiempos”.

“La ciudad de Nueva York se prepara para fuertes lluvias y vientos intensos justo antes de Halloween”, dijo el comisionado de NYCEM, Zach Iscol. “La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York ha activado el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas de la ciudad, y estamos coordinando estrechamente con el Servicio Meteorológico Nacional y nuestras agencias asociadas en respuesta a las condiciones climáticas previstas”.

Es posible que se produzcan inundaciones menores localizadas en zonas bajas y con mal drenaje, especialmente donde las hojas caídas de los árboles puedan obstruir los desagües. Existe un riesgo menor de inundaciones costeras durante la pleamar en zonas costeras vulnerables, incluyendo partes del sur de Queens y Jamaica Bay. Se espera que la lluvia cese para el viernes por la mañana. Este verano las lluvias y los rayos causaron tragedias mortales en la vecina Nueva Jersey y un adolescente herido en Central Park (NYC).

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado con las últimas actualizaciones del clima en la ciudad.