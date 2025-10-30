Amazon vende casa prefabricada con estilo “Villa” por un precio de $25,000 dólares

En medio del aumento de precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, las casas prefabricadas se consolidan como una alternativa más económica para alcanzar el sueño de la vivienda propia. En este contexto, Amazon sorprendió con el lanzamiento de una mini casa estilo villa que puede adquirirse por menos de $25,000 dólares.

El nuevo modelo, valorado en $24,243 dólares, se inspira en el diseño de las modernas villas de lujo, pero adaptado a un formato compacto y accesible. La vivienda portátil incluye un amplio porche frontal, grandes ventanales y la posibilidad de personalizar su distribución, que inicialmente alcanza los 40 pies (unos 12 metros) de largo.

Según el sitio oficial, la casa cuenta con un porche cubierto por un techo voladizo resistente, aunque requiere mantenimiento periódico, especialmente durante el invierno. El vendedor detalla que el modelo puede modificarse para incluir hasta tres dormitorios, un baño completo, una sala de estar y una cocina totalmente equipada.

Diseño personalizable y estructura resistente

La vivienda está construida con un marco de acero exterior que garantiza durabilidad, revestimientos impermeables y paneles aislantes que ofrecen protección ante todo tipo de climas. Además, cada comprador puede personalizar el color de los acabados, el tipo de puertas y ventanas, así como los materiales del piso y el mobiliario interior.

A diferencia de otros modelos, esta mini casa de Amazon incluye los servicios básicos integrados: electricidad, plomería, ducha, inodoro y gabinetes de cocina. De esa forma, se convierte en una opción funcional, moderna y adaptable a distintos estilos de vida, ideal para quienes buscan una solución rápida y económica sin renunciar al confort.

Las principales ventajas de este tipo de construcciones están relacionadas con los avances en las técnicas de fabricación, la flexibilidad en el diseño y la asequibilidad, según la firma especializada Spassio. Los tiempos de construcción son considerablemente más cortos: mientras una vivienda tradicional puede tardar meses en completarse, una casa prefabricada puede instalarse en cuestión de días o semanas.

También generan menos residuos y provocan menor impacto ambiental. Su fabricación en serie reduce el desperdicio de materiales y el tráfico de maquinaria pesada en las comunidades, lo que contribuye a un desarrollo más sostenible y eficiente en términos energéticos.

Consideraciones antes de comprar

Sin embargo, este tipo de viviendas también presenta desafíos que conviene evaluar antes de adquirirlas, advierte BDC Magazine. En algunos estados, las regulaciones locales exigen que el comprador sea propietario del terreno donde se instalará la casa y que el sitio cumpla con los requisitos de conexión a servicios públicos.

Además, es necesario realizar estudios del suelo y tramitar las licencias correspondientes, lo que puede generar costos adicionales. Otro factor a considerar es que, aunque el precio base resulta accesible, muchas compañías exigen el pago total por adelantado, sin posibilidad de financiamiento tradicional.

Por último, aunque algunos optan por instalar estas viviendas por cuenta propia, también se puede contratar a profesionales especializados, lo que implica un gasto extra. Antes de invertir, se recomienda analizar el presupuesto total, los plazos de entrega y los detalles del proceso de instalación para evitar contratiempos.