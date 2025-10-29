Falsos trabajadores robaron $3,2 millones en joyas en un hogar en Queens, Nueva York

Tres falsos trabajadores de la construcción se robaron joyas por valor de más de $3 millones de dólares de una casa en Queens (NYC).

El grupo perpetró el robo tras entrar por la puerta trasera de la vivienda, ubicada cerca de 160th St. y 84th Drive en Jamaica Hills el 16 de octubre alrededor de las 2:20 p.m., se informó ayer, cuando la policía divulgó imágenes de los sospechosos.

🚨WANTED FOR A BURGLARY: On 10/16/25, three unknown individuals entered a home located in the vicinity of 160th Street and 84th Drive by forcibly opening the rear door. Once inside the location the individuals removed a safe and jewelry, valued at approximately $3,200,000. pic.twitter.com/2eYn9jn5Is — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 28, 2025

Una vez adentro localizaron y abrieron una caja fuerte que contenía joyas con un valor estimado de $3,2 millones de dólares. No se sabe si había alguien en la casa en el momento del incidente, aunque la policía indicó que no se reportaron heridos, acotó Daily News.

Dos de los ladrones llevaban cascos blancos, chaquetas de construcción de colores neón y gafas de protección, además de mochilas negras. El conductor del vehículo de fuga, un Hyundai Elantra azul, vestía una sudadera blanca con capucha, pantalones negros, zapatos deportivos grises y guantes negros. Según la policía, los ladrones se subieron al sedán compacto y huyeron hacia el este por 84th Drive.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Recientemente José Antonio Tur, casero de 99 años en el Alto Manhattan (NYC), murió tras sufrir complicaciones de salud durante un robo en su edificio. El sospechoso luego fue arrestado en Filadelfia. También el mes pasado dos delincuentes disfrazados de repartidores de Amazon se llevaron alrededor de $100,000 dólares tras un robo matutino audaz en una vivienda en El Bronx (NYC).

En un caso similar, el año pasado un hombre que se hacía pasar por repartidor de Amazon robó al menos nueve residencias en Queens (NYC). En 2023 dos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de la empresa eléctrica Con Edison mostraron un arma cuando irrumpieron en la casa de una mujer en Brooklyn (NYC), la golpearon y le robaron un costoso televisor.

En 2022 un hombre que fingió ser policía NYPD robó un negocio en pleno mediodía mientras realizaba una “inspección”. Además, en octubre de 2021 dos hombres que pretendieron ser agentes federales engañaron al encargado de un estacionamiento en El Bronx (NYC) y se llevaron cientos de dólares en efectivo.