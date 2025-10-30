Cuál es el ritual para atraer las buenas energías durante la temporada de Escorpio
La influencia de Escorpio acompañada de la magia de Halloween simbolizan un momento de gran energía
El reconocido psíquico y astrólogo Víctor Florencio, conocido popularmente como Niño Prodigio, compartió un ritual especial para atraer las buenas energías durante la temporada de Escorpio y las celebraciones de Halloween. Según explicó, este procedimiento permite limpiar lo negativo, renovar la energía personal y manifestar los deseos más profundos.
El experto indicó que la combinación de la influencia de Escorpio y la magia de Halloween representa un momento de alto poder energético. “Este ritual es para dejar atrás lo viejo y atraer lo bueno, porque entra Escorpio, signo de la sensualidad, la imaginación y la espiritualidad, junto con Mercurio en Sagitario”, expresó en su canal de YouTube.
Florencio explicó que estas energías favorecen los procesos de cambio y ayudan a enfocar la mente en lo positivo. El ritual, señaló, actúa como una limpieza espiritual para eliminar bloqueos y facilitar la atracción de prosperidad, amor y bienestar emocional durante los días más intensos del calendario astrológico.
El ritual de las 21 noches de Niño Prodigio
Para realizar el procedimiento se necesitan algunos elementos específicos: un papel papiro, una vela blanca, aceites esenciales de clavo de olor, eucalipto y menta, además de un hilo rojo. Cada uno de estos componentes, dijo el consejero espiritual, tiene un significado simbólico de purificación, protección y renovación energética.
El primer paso consiste en escribir en el papiro el nombre completo, la fecha de nacimiento y los aspectos personales que se desean transformar, como mejorar la disciplina o cultivar la paciencia. Luego, se mezclan los aceites en un recipiente y se unta la vela con esta preparación mientras se visualizan los deseos.
Después, el papel papiro se envuelve alrededor de la vela y se asegura con el hilo rojo, símbolo de unión y fortaleza. Finalmente, la vela se coloca sobre un plato junto con un poco más de la mezcla y se enciende. Según Niño Prodigio, el ritual debe repetirse durante 21 días consecutivos.
“Cada noche se debe orar frente a la vela y pedir con fe lo que se desea. Al terminar, se apaga la llama con la mano, sin soplarla. Este ciclo diario refuerza la intención y el poder de atracción”, explicó el astrólogo en su video.
Florencio afirmó que este proceso ayuda a atraer claridad, bienestar emocional y equilibrio espiritual. También recomendó aprovechar la energía de Escorpio, que impulsa la transformación interior y la eliminación de lo que ya no contribuye al crecimiento personal.
La temporada de Escorpio se extiende cada año aproximadamente entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre. En 2025, el tránsito solar por este signo traerá una energía intensa marcada por la acción de Plutón, planeta del renacimiento y la purificación emocional, según la revista Glamour.
Astrológicamente, Halloween coincide con el ingreso del Sol en Escorpio, signo asociado con los procesos de muerte simbólica y renacimiento. Para Niño Prodigio, esta coincidencia potencia los rituales de cierre y transformación. “Es el momento ideal para soltar, limpiar y permitir que lo nuevo florezca”, afirmó el psíquico.