Cuál es el ritual para atraer las buenas energías durante la temporada de Escorpio

El reconocido psíquico y astrólogo Víctor Florencio, conocido popularmente como Niño Prodigio, compartió un ritual especial para atraer las buenas energías durante la temporada de Escorpio y las celebraciones de Halloween. Según explicó, este procedimiento permite limpiar lo negativo, renovar la energía personal y manifestar los deseos más profundos.

El experto indicó que la combinación de la influencia de Escorpio y la magia de Halloween representa un momento de alto poder energético. “Este ritual es para dejar atrás lo viejo y atraer lo bueno, porque entra Escorpio, signo de la sensualidad, la imaginación y la espiritualidad, junto con Mercurio en Sagitario”, expresó en su canal de YouTube.

Florencio explicó que estas energías favorecen los procesos de cambio y ayudan a enfocar la mente en lo positivo. El ritual, señaló, actúa como una limpieza espiritual para eliminar bloqueos y facilitar la atracción de prosperidad, amor y bienestar emocional durante los días más intensos del calendario astrológico.

El ritual de las 21 noches de Niño Prodigio

Para realizar el procedimiento se necesitan algunos elementos específicos: un papel papiro, una vela blanca, aceites esenciales de clavo de olor, eucalipto y menta, además de un hilo rojo. Cada uno de estos componentes, dijo el consejero espiritual, tiene un significado simbólico de purificación, protección y renovación energética.

El primer paso consiste en escribir en el papiro el nombre completo, la fecha de nacimiento y los aspectos personales que se desean transformar, como mejorar la disciplina o cultivar la paciencia. Luego, se mezclan los aceites en un recipiente y se unta la vela con esta preparación mientras se visualizan los deseos.

Después, el papel papiro se envuelve alrededor de la vela y se asegura con el hilo rojo, símbolo de unión y fortaleza. Finalmente, la vela se coloca sobre un plato junto con un poco más de la mezcla y se enciende. Según Niño Prodigio, el ritual debe repetirse durante 21 días consecutivos.

“Cada noche se debe orar frente a la vela y pedir con fe lo que se desea. Al terminar, se apaga la llama con la mano, sin soplarla. Este ciclo diario refuerza la intención y el poder de atracción”, explicó el astrólogo en su video.

Florencio afirmó que este proceso ayuda a atraer claridad, bienestar emocional y equilibrio espiritual. También recomendó aprovechar la energía de Escorpio, que impulsa la transformación interior y la eliminación de lo que ya no contribuye al crecimiento personal.

La temporada de Escorpio se extiende cada año aproximadamente entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre. En 2025, el tránsito solar por este signo traerá una energía intensa marcada por la acción de Plutón, planeta del renacimiento y la purificación emocional, según la revista Glamour.

Astrológicamente, Halloween coincide con el ingreso del Sol en Escorpio, signo asociado con los procesos de muerte simbólica y renacimiento. Para Niño Prodigio, esta coincidencia potencia los rituales de cierre y transformación. “Es el momento ideal para soltar, limpiar y permitir que lo nuevo florezca”, afirmó el psíquico.