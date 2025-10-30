DHS detiene a más de 140 camioneros indocumentados en operativo en Chicago

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este jueves que más de 140 camioneros presuntamente indocumentados fueron detenidos durante un operativo realizado en el noroeste de Indiana, cerca de la frontera con Illinois, como parte de la denominada Operación Midway Blitz, con sede en Chicago.

Según el comunicado, la acción formó parte del programa 287(g) y se desarrolló en conjunto con la Policía Estatal de Indiana, resultando en 223 detenciones en total, de las cuales 146 corresponden a conductores de camiones.

El DHS detalló que las personas arrestadas están presuntamente vinculadas con delitos como conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, tráfico de estupefacientes, robo, agresión, abuso infantil, fraude y prostitución.

Además, más de 40 de los conductores detenidos habrían obtenido licencias de conducir comerciales, principalmente en Illinois, California y Nueva York.

La noticia surge en medio de una aparente cruzada de las autoridades migratorias contra camioneros indocumentados.

En su comunicado, el DHS señaló que en los últimos meses ha identificado un “patrón preocupante” de inmigrantes con antecedentes penales que conducen vehículos comerciales en carreteras estadounidenses, lo que, según la agencia, supone “una amenaza directa para la seguridad pública y ha provocado pérdidas de vidas sin sentido”.

Autoridades celebran las detenciones

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló en el comunicado que la administración Trump está poniendo fin a lo que llamó el “caos” con la expedición de licencias comerciales a inmigrantes indocumentados.

“Demasiados estadounidenses inocentes han muerto a manos de inmigrantes indocumentados que conducían camiones y tráileres. Y, sin embargo, estados santuario de todo el país han estado expidiendo licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados. El gobierno de Trump está poniendo fin al caos”, declaró Noem.

La funcionaria agregó que “más de 140 camioneros indocumentados ya han sido deportados en Indiana” y afirmó que las fuerzas del orden “trabajan sin descanso para sacar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales de nuestras comunidades y de nuestras carreteras”.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, respaldó las acciones y afirmó que la seguridad en las autopistas del estado es una prioridad.

“Indiana es el corazón de Estados Unidos, y eso nos enorgullece; pero también significa que debemos mantenernos alerta ante quienes utilizan nuestras autopistas interestatales para delinquir y poner en peligro a nuestras comunidades”, dijo Braun.

Por su parte, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, sostuvo que el operativo buscó retirar de las carreteras a quienes considera una amenaza para la seguridad pública y, al igual que Noem y Braun, culpó a las ciudades santuario.

“Lamentablemente, las políticas de ciudades santuario como las de Illinois no reconocen fronteras, e ICE y la Policía Estatal de Indiana han arrestado con éxito a cientos de camioneros indocumentados que no deberían estar operando en nuestras carreteras”, concluyó.

