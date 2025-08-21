EE.UU. suspende emisión de visas a conductores de camiones por poner en peligro la vida de ciudadanos

El secretario de Estado, Marco Rubio anunció este jueves que quedarán suspendidas las emisiones de visas de trabajo a los conductores de camiones comerciales, pues según considera que “ponen en peligro” la vida de los ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

“Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales”, escribió Rubio en su cuenta X.

Y agregó: “El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Les exigían hablar inglés

La administración Trump ha presionado para que a los extranjeros con esos permisos se les exija el perfecto dominio del inglés, argumentando que ese es el idioma oficial del país.

La Casa Blanca emitió a finales de abril una orden ejecutiva estipulando el dominio del inglés como “requisito de seguridad innegociable” para los conductores profesionales, aduciendo que “es de sentido común” y lamentando que “este requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras estadounidenses se han vuelto menos seguras”, informó EFE.

Accidente provocado por conductor de India

Esta medida anunciada por el secretario Rubio, se da luego de que un conductor de la India, Harjinder Singh, fuera acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente cuando hizo un giro prohibido en una zona no autorizada en una autopista de Florida, y se estrelló contra una minivan, matando al conductor y a dos pasajeros más.

El conductor era indocumentado, vivía en EE.UU. desde 2018 y había obtenido su licencia de conducir comercial en California. Aunque Newsom respondió que el chofer obtuvo la licencia durante el primer gobierno de Trump, informó Univisión.

Revisión de millones de visas vigentes

El jueves 21 de agosto, el Gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado un proceso de verificación de más de 55 millones de extranjeros con visas estadounidenses vigentes, en busca de posibles infracciones que puedan derivar en la revocación de sus documentos y la deportación del país.

“La verificación continua incluye a todos los titulares de visas vigentes”, explicó el portavoz, sin precisar cuánto tiempo durará el proceso ni cuántas personas podrían verse afectadas, según la agencia EFE.

