El truco perfecto para limpiar las luces del auto usando vinagre

Los faros del auto suelen perder brillo debido a la acumulación de polvo, grasa, insectos y marcas de agua. Aunque existen productos especializados para su limpieza, el vinagre blanco destilado es una alternativa casera que funciona para devolverles su claridad. Además, es económico.

La clave del vinagre está en su ácido acético, que actúa como un potente desengrasante y desinfectante, capaz de eliminar la suciedad sin dañar el plástico de las luces.

Aplicar este método no requiere experiencia mecánica ni productos costosos: basta con seguir unos pasos sencillos para lograr un resultado visible en pocos minutos. Aquí te los explicamos.

Paso a paso: cómo limpiar las luces del auto con vinagre

Calienta una taza de vinagre blanco destilado. Puede hacerse en una olla o en el microondas, durante un par de minutos, evitando que hierva.

Puede hacerse en una olla o en el microondas, durante un par de minutos, evitando que hierva. Deja enfriar un poco y viértelo en un pulverizador. Esto facilitará su aplicación sobre la superficie.

Esto facilitará su aplicación sobre la superficie. Rocía el vinagre tibio directamente sobre los faros. Hazlo con cuidado, evitando que el líquido toque la pintura del vehículo, ya que su acidez puede dejar marcas.

Hazlo con cuidado, evitando que el líquido toque la pintura del vehículo, ya que su acidez puede dejar marcas. Deja actuar por unos minutos. El vinagre ablandará la suciedad, facilitando su eliminación.

El vinagre ablandará la suciedad, facilitando su eliminación. Limpia con un paño húmedo y un poco de detergente. Frota suavemente hasta que los residuos desaparezcan.

Ahora los faros lucen mucho más transparentes y brillantes. Este mismo preparado puedes usarlo para limpiar ventanillas, espejos, rines e incluso el tablero, siempre y cuando se diluya con agua para evitar manchas.

Otros trucos para mantener los faros como nuevos

Además del vinagre destilado, existen otras alternativas caseras que pueden complementar la limpieza:

Bicarbonato y pasta dental: forman una mezcla abrasiva suave que elimina el amarillamiento del plástico.

forman una mezcla abrasiva suave que elimina el amarillamiento del plástico. Agua y jabón neutro: ideal para limpiezas frecuentes sin dañar el material.

ideal para limpiezas frecuentes sin dañar el material. Aceite de coco o vaselina líquida: una fina capa puede proteger los faros de la resequedad y del polvo.

Aplicar estos métodos de forma regular ayuda a mantener una buena visibilidad nocturna y una mejor estética del vehículo. Si alguno de los remedios no te convence, prueba primero aplicándolo en otra superficie, observando los resultados.