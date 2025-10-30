Estado de emergencia en Nueva York por posible suspensión SNAP en cierre federal: gobernadora Hochul culpa a Trump

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró el estado de emergencia mientras millones de personas de bajos ingresos se preparan para la posible suspensión de la asistencia alimentaria SNAP el 1 de noviembre debido al cierre del gobierno federal, en medio de una batalla política entre demócratas y republicanos.

Más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos dependen de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), incluyendo 16 millones de niños, indicó ABC News. En el estado Nueva York, la cifra incluye a 3 millones de residentes de todas las edades.

Hochul hizo el anuncio durante una conferencia de prensa esta mañana. “La Administración Trump está recortando la asistencia alimentaria a 3 millones de neoyorquinos, dejando a nuestro estado enfrentando una crisis de salud pública sin precedentes y perjudicando a nuestros comerciantes, tiendas de barrio y agricultores”, dijo la gobernadora demócrata. “A diferencia de los republicanos de Washington, no me quedaré de brazos cruzados mientras las familias luchan para poner comida en la mesa”.

También comprometió $65 millones de dólares en nuevos fondos estatales para asistencia alimentaria de emergencia, con el fin de proporcionar 40 millones de comidas a los neoyorquinos. Eso es más del doble de la cifra de $30 millones de dólares previamente anunciada el lunes y $11 millones la semana pasada.

Además, Hochul dijo que desplegará a estudiantes miembros del SUNY Cuerpo de Servicio del estado Nueva York (SUNY Empire State Service Corps) para apoyar a los bancos de alimentos. “Donald Trump y los republicanos en el Congreso tienen el poder de detener esta crisis; millones de familias dependen de ello”, denunció la gobernadora.

La posible interrupción de los fondos del SNAP el 1 de noviembre afectaría directamente a los beneficiarios de este programa de asistencia alimentaria y, según algunas organizaciones, ya ha tenido repercusiones en el sistema alimentario del país. Para ser elegible para el SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro personas no puede superar el umbral federal de pobreza, que ronda los $31,000 dólares anuales.

Un estudio reciente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia estimó que 23,000 residentes de la ciudad de Nueva York caerán por debajo del umbral de pobreza con el corte del SNAP, incluso si sólo dura un mes.

El Departamento de Agricultura (USDA) publicó un aviso en su página oficial indicando que la ayuda alimentaria federal no se enviará el 1 de noviembre a aproximadamente 42 millones de estadounidenses, lo que afecta a 1 de cada 8 personas en todo el país. El gobierno de Trump afirmó que no utilizaría los aproximadamente $5 mil millones de dólares en fondos de contingencia necesarios para mantener el flujo de beneficios hasta noviembre. “En resumen, el pozo se ha secado”, dice el aviso del USDA.