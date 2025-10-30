Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 30 de octubre

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 75% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 44% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 18.64 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:55 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 50 y los 57 grados Fahrenheit (10 y 14 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 9% por la mañana, 2% por la tarde y 9% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.