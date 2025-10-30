Reportan que el brasileño Endrick abandonaría Real Madrid para jugar en Lyon

A Endrick se le abre una nueva puerta. El Olympique de Lyon ha iniciado conversaciones con el Real Madrid para incorporar al delantero brasileño en calidad de cedido a partir de enero.

Según informó Fabrizio Romano, el club francés ya ha presentado su plan deportivo, que incluye un préstamo hasta junio de 2026. Ha logrado despertar el interés del jugador, abierto a explorar la Ligue 1 como escenario para recuperar el protagonismo perdido tras la llegada de Xabi Alonso.

El brasileño, que es el único futbolista de campo junto a Mendy que aún no ha disputado minutos esta temporada, estaría abierto a evaluar la opción del club francés, según adelanta el periodista italiano.

Un acontecimiento que no genera sorpresa en la capital, pues en las últimas semanas ya se barruntaba la posibilidad real de que el ex del Palmeiras saliera de Madrid en calidad de cedido.

Sin tiempo de juego en Real Madrid

La llegada de Kylian Mbappé poco antes de su debut intensificó aún más la competencia en la delantera. A pesar de estos desafíos, Endrick ha mostrado destellos de su talento, incluyendo cinco goles en la Copa del Rey durante su campaña de debut, convirtiéndose en el máximo goleador del Real Madrid en la competición.

La limitación de sus minutos ha alimentado los rumores sobre un posible préstamo en enero, buscando tiempo de juego constante de cara a la Copa del Mundo.

Sobre la situación, Xabi Alonso comentó a TNT Sports Brasil: “Está claro que todos quieren jugar, y un jugador joven aún más. Dadas las circunstancias, queremos competir ahora mismo, y eso depende del partido. Tiene que ser paciente, estar preparado y recordar que está en el Real Madrid. Su momento llegará”.

Un posible obstáculo para el fichaje es que el Lyon no puede ofrecer a la estrella del Real Madrid competición en la Champions League. Tras finalizar sexto en la Ligue 1 la temporada pasada, el club francés disputará la Europa League.

El Lyon puede considerarse afortunado de haber evitado un desastre financiero este verano: la autoridad deportiva de Francia había relegado al club a la Ligue 2 por irregularidades financieras significativas y deudas acumuladas. Sin embargo, tras una apelación inmediata, el equipo aseguró su regreso a la Ligue 1 al presentar nuevas garantías financieras y con un cambio de liderazgo, con la empresaria estadounidense Michele Kang como nueva presidenta, en sustitución de John Textor.

