Victoria Ruffo honrará a su madre con un altar por el Día de Muertos

La actriz Victoria Ruffo comentó cómo se prepara para el Día de Muertos, dado que su madre, Guadalupe Moreno Herrera, falleció en marzo de 2023, dejándole un vacío. Por ello, aprovechará para recordarla en un altar que preparará al lado de otros compañeros de trabajo para honrar la memoria de aquellos que ya no permanecen a su lado.

“Ay, Dios mío, ha sido un año bien complicado. Hace dos años se murió mi mamá y justo hace dos años empezamos con esta obra. Entonces, han sido varias cosas importantes sucediéndose en mi vida; varias personas queridas que se me han ido también“, expresó en el programa “De Primera Mano”.

La actriz de reconocidas telenovelas mexicanas explicó que han sido días de dolor y las lágrimas que en ocasiones se han apoderado de ella, aunque no como el primer día. Pero detalló que no siempre es lo correcto, ya que, desde otro plano, su mamá se encuentra ahí y Ruffo no considera justo que la vea siempre sufriendo, sin permitirle descansar.

“Por supuesto que he llorado, pero no mucho, porque he leído también que eso afecta más. En lugar de darle luz, tranquilidad y paz, si por aquí todavía anda y que te vea llorando y todo, pues no es lindo“, añadió durante la entrevista.

Victoria agregó que se siente tranquila por todo lo que ella y sus hermanas lograron para mantener a su mamá lo más cómoda posible hasta el último día, debido a que siempre se mantuvieron unidas y con las responsabilidades compartidas para hacer la situación mucho más llevadera, razón que las hace estar en paz.

“Creo que, finalmente, si cumplimos como hijas. Las tres hermanas siempre estuvimos con ella, nunca la dejamos sola, siempre la apoyamos y estuvimos al pendiente. Entonces, no tenemos remordimientos. Obviamente, la extrañamos muchísimo. Mi hijo, las últimas veces que yo no estaba en México, él la llevaba al doctor y mi mamá adoraba a José Eduardo; era su nieto consentido”, explicó.

