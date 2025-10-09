Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: “Papá nunca ha sabido serlo”

Victoria Ruffo recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para abordar varios temas, tales como el de la paternidad que cumple su hijo José Eduardo con su pequeña niña. Sin embargo, la conversación tuvo un giro inesperado cuando ella nombró a Eugenio Derbez y la decisión que tomaron cuando decidieron poner fin a su relación amorosa.

La actriz de reconocidas telenovelas mexicanas destacó que ella siempre se entregó de lleno al cuidado y todo lo que implicaba la crianza de su hijo José Eduardo y detalló que ella siempre estuvo más presente que Eugenio. Victoria además agregó que su hijo creció sin ningún tipo de resentimiento y se lleva bastante bien con el comediante.

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Ahora que son grandes, su hijo se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran pequeños. Yo hablo de lo mío, de los demás niños no sé, ni me meto ni quiero problemas”, dijo durante un encuentro con la prensa.

Sin embargo, todo tomó un giro que nadie esperaba, ya que dijo que actualmente es él quien ha sabido asumir el rol de padre, dado que, desde su percepción, en años anteriores no estuvo preparado ni supo cómo asumir esta responsabilidad: “Ahora es más compañero, más amigo; papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora“, manifestó.

Eugenio Derbez tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto y, durante su llegada a México, los reporteros le preguntaron cuál era su posición tras las declaraciones que hizo Victoria, tras considerar que no cumplió con las características necesarias para poder enfrentar todos los parámetros la paternidad, y dijo: “Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria“.

Recordemos que el encuentro de Victoria y Eugenio fue en junio de 2024, cuando nació Tessa, la hija de José Eduardo, es decir, una nieta de ambos, y tras verse en el centro de salud, ambos se comportaron de manera respetuosa y armónica, no solamente por ellos, sino por el momento tan especial que estaban viviendo y no era oportuno sacar cosas del pasado.

