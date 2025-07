Victoria Ruffo revela su situación de salud: dolores por hernias y uso de silla de ruedas

Victoria Ruffo, en diversas ocasiones, se ha visto en silla de ruedas al llegar al aeropuerto, un hecho que, sin duda, ha llamado la atención no solo de la prensa, sino también de sus seguidores, quienes jamás habían tenido detalles de la situación de salud que ella enfrenta. Sin embargo, decidió sincerarse durante una conversación con el programa de televisión “Hoy”.

La actriz de origen mexicano, de 63 años, reveló que desde hace mucho, varias zonas de su cuerpo sobresalen por las hernias y eso, con el transcurrir del tiempo, le ha generado dolor en la espalda que, en ocasiones, incluso le afecta para poder caminar. Además, explicó que el especialista que la trata no ha querido someterla a una intervención quirúrgica. Por ello, le aplica un procedimiento menos invasivo para calmar los dolores.

“Es que tengo unas hernias cervicales y lumbares desde hace mucho tiempo. El doctor que me atiende no le gustan las operaciones, entonces lo que me hacen son unos tratamientos con una cama que va estirando, tanto la cadera como el cuello”, dijo en “Hoy”.

Ruffo ofreció detalles del tratamiento que recibe de su médico y es mucho más largo de lo que sus fans podrían llegar a pensar. Sin embargo, logró encontrar la manera de sobrellevar la situación tras los fuertes dolores que tiene en ocasiones: “Entonces son como 40 sesiones de lumbar y 40 de cervical, y con eso me mantienen más o menos bien”.

La actriz aprovechó para aclarar la razón de la silla de ruedas en aeropuertos, ya que ha sido el único lugar público donde, de forma recurrente, se le ve utilizando ese dispositivo de movilidad. Lo hace porque todo suele quedar muy lejos y caminar distancias tan largas le termina afectando la cervical; los dolores aumentan y siempre busca la opción de poder disminuirlos.

Antes de finalizar la entrevista, explicó que su caso no es peligroso, pero procura evitar una situación que se vuelva completamente incómoda y dolorosa para ella: “No puedo caminar muchas distancias, entonces cuando me ven en el aeropuerto es porque a veces te mandan a la última, y ahorita no puedo correr… Pero así de que esté grave, tampoco”, añadió.

