Vuelo de JetBlue aterrizó de emergencia en Florida tras perder altitud: varios pasajeros heridos

Un avión de la aerolínea JetBlue Airways que viajaba de Cancún, México, al aeropuerto de Nueva Jersey, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, luego de experimentar una pérdida de altitud. Varios pasajeros resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital, mientras que la aeronave se retiró del servicio para su inspección.

El vuelo 1230 operado por un Airbus 320, despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún hacía el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, en Nueva Jersey. Después de sufrir problemas mecánicos, aterrizaron al rededor de las 14:19 (hora del este) de este jueves 30 de octubre en Tampa, Florida.

Realizan investigación para saber causas del incidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) tras ser informados del incidente, inició una investigación para conocer las causas del problema en el avión. Por su parte, JetBlue indicó en un comunicado que también realizará una investigación, reportó ABC News.

El mismo noticiero informó que los pilotos confirmaron que tres pasajeros sufrieron laceraciones tras el incidente.

Algunos pasajeros trasladados al hospital

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea en un comunicado que obtuvo la agencia The Associated Press

Los pasajeros que resultaron heridos fueron atendidos por el personal médico de la aerolínea, pero algunos otros tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano en Tampa, para una atención adicional.

“La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”, añadió JetBlue.

Por el momento, las autoridades no proporcionaron más información.

Sigue leyendo: