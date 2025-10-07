Tres heridos al estrellarse un helicóptero en autopista de California

Un helicóptero médico se desplomó y se estrelló en una autopista de Sacramento, el lunes 6 de octubre por la noche en donde los tres tripulantes resultaron con graves heridas. En el accidente, ningún vehículo fue afectado.

El Departamento de Bomberos de Sacramento recibió una emergencia con relación a un accidente aéreo en donde se vio involucrado un helicóptero médico de Reach Air Medical Services. La nave cayó después de las 7:00 de la noche (hora local) en a autopista 50 en dirección este, cerca de la calle 59.

Tripulantes con graves heridas

Tres tripulantes volaban en el helicóptero; la policía informó que se trata de el piloto, una enfermera y un paramédico, los cuales fueron trasladados a un hospital, informó el capitán de bomberos, Justin Sylva a CBS News.

El noticiero reportó que dos de los tripulantes fueron localizados sobre la autopista, mientras que uno de ellos quedó atrapado debajo del helicóptero.

A través de su cuenta X, los bomberos publicaron un video cuando todavía la aeronave se encontraba en la autopista, e indicaron que ningún vehículo sufrió de daños cuando ocurrió el accidente.

“Los equipos respondieron al accidente de un helicóptero en la carretera EB US50 al oeste de la calle 59. Al llegar, se localizó a tres víctimas del avión en estado crítico. No hubo vehículos involucrados, solo el helicóptero”, confirmaron los bomberos.

“Mantenemos a los afectados en nuestros pensamientos”

Reach Air Medical Services (REACH) emitió un comunicado a través de redes sociales para compartir que están enterados del accidente.

“Estamos manteniendo a todos los afectados en nuestros pensamientos y oraciones. Estamos en el proceso de determinar los detalles de esta situación, así como el estado de la tripulación REACH involucrada, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible. No había ningún paciente a bordo”.

La causa del accidente sigue bajo investigación. La Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento indicó que está colaborando con la Patrulla de Caminos de California (CHP).

