Dos muertos luego de estrellarse una avioneta en Venezuela

Una avioneta tipo PAY1 se estrelló al momento de despegar del aeropuerto de Táchira este miércoles por la mañana. Las primeras investigaciones suponen que fue un neumático que se reventó justo al momento de ascender y provocó que cayera y explotara. Los dos tripulantes fallecieron.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que a las 09:52 de la mañana (hora local), una aeronave tipo PAY1 con matrícula YV1443, iniciaba su recorrido para despegar del Aeropuerto de Paramillo en Táchira, y durante la fase de despegue se precipitó a tierra.

El piloto y copiloto fallecieron

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente”, dijo INAC a través de su Instagram.

En la aeronave volaban dos personas que fallecieron al momento del accidente. Un video muestra justo el momento cuando la avioneta comienza su recorrido y cuando ya va en el aire se da una vuelta y golpea en el piso. Al momento se incendió y quedó casi en cenizas.

“Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo”, confirmó INAC.

La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de “acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”.

Un día antes volaron los dos fallecidos sin problema

Por el momento consideran que un neumático se reventó y fue lo que provocó el accidente, pero la investigación continúa.

Los fallecidos fueron identificados como José Bortone, el piloto y Juan Maldonado, el copiloto, quienes un día antes habían trasladado a Guasdualito al presidente del Banco Sofitasa en la ruta Apure-San Cristóbal, informó NTN24.

Bartone ofreció una conferencia en donde rompió en llanto al lamentar el suceso, así como la muerte del piloto y copiloto, pues recordó que un día antes los había visto, reportó el mismo noticiero.

