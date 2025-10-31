Cinco nuevos detenidos por la muerte del nieto de Robert De Niro por sobredosis en 2023

Cinco nuevos sospechosos fueron detenidos en Nueva York por su presunta participación en la red de narcotráfico que provocó la muerte del nieto del actor Robert De Niro y de la hija del guitarrista y cofundador de Blondie Chris Stein.

Las autoridades federales aseguran que ambos jóvenes, junto a otra víctima, fallecieron por sobredosis de pastillas adulteradas con fentanilo durante el verano de 2023, informó Daily News.

Los acusados —Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas y Roy Nicolas— enfrentan cargos federales por operar una red de distribución de drogas en Nueva York y Long Island.

De acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News, el grupo distribuía miles de píldoras falsificadas de opioides recetados, mezcladas con fentanilo, alprazolam y otras sustancias.

Entre las víctimas se encuentran Leandro De Niro Rodríguez, de 19 años, nieto del reconocido actor, y Akira Stein, hija del músico Chris Stein. Las autoridades también vinculan la red con la muerte de un tercer joven de la misma edad.

Leandro, hijo de Drena De Niro, fue hallado sin vida el 2 de julio de 2023 en su apartamento del Bajo Manhattan. Según determinó el médico forense de la ciudad, murió tras consumir una mezcla de fentanilo, ketamina, cocaína y otras drogas.

Su madre denunció poco después en redes sociales que a su hijo “le vendieron pastillas adulteradas a sabiendas del riesgo”, recordó Daily News.

Un mes después, los investigadores arrestaron a la primera sospechosa del caso: Sofia Marks, apodada “la Princesa del Percocet”, quien fue acusada de vender las pastillas que causaron la muerte del joven.

En ese momento, Marks tenía 20 años y fue procesada por distribución de narcóticos, informó NBC New York.

La acusación más reciente señala que McIver, Epperson y Barreto fueron los responsables de suministrar las pastillas que acabaron con la vida de Leandro, mientras que los hermanos Nicolas vendieron las dosis que causaron la muerte de Akira Stein, el 30 de mayo de 2023.

Cifras citadas por Daily News señalan que más de 3,000 personas perdieron la vida por esta causa en 2023, aunque el número bajó a poco más de 2,100 el año siguiente.

Chris Stein lamentó la pérdida de su hija meses después del hecho. “Era un rayo de luz en el mundo. Luchó contra la adicción durante años, pero esta vez fue demasiado”, escribió en redes sociales.

Las autoridades señalaron que los traficantes se valían de redes sociales para ofrecer sus productos y atraer especialmente a adolescentes y jóvenes adultos. “Sabían que las pastillas podían matar, y aun así continuaron vendiéndolas”, declaró el entonces fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, citado por Daily News.

