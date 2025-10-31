Cristina Porta habla de su relación con Paco Pizaña

Cristina Porta visitó el podcast del presentador venezolano Rodner Figueroa y habló de su relación con el actor mexicano Paco Pizaña, a quien conoció en el reality show Top Chef VIP 4, de la cadena de televisión Telemundo.

“Los dos llegamos a la final, sí creo que ha sido la relación más intensa que he tenido en un reality con alguien, porque fue un amigo con mayúscula y mira que me han fallado en programas de televisión”, dijo la española, quien aseguró que tienen una gran amistad.

La creadora de contenido aseguró que ambos se obsesionaron con la cocina, pues son perfeccionistas y siempre quisieron tener un buen resultado en el concurso, algo que se logró debido a que Cristina Porta se llevó el primer lugar de esta edición.

“Paco y yo éramos uno, como equipo y los dos nos arriesgamos a tener hate también, pero mucho amor por gente que valoró esa transparencia”, destacó.

Luego de su confesión, Rodner Figueroa le agradeció su sinceridad y le dijo que entendía perfectamente que no quería ponerle etiquetas a su relación, pero al decir que es un “amigo con mayúscula” es porque hay un vínculo muy sólido entre ellos.

En el podcast, la exparticipante de La Casa de los Famosos 4, comentó que ella entendió que “la cava”, donde se reúnen todos los participantes, era el lugar ideal para dar contenido.

“Sé que es un reality, que hay que dar contenido y yo remo siempre a favor del contenido, pero no desde el personaje, sino desde quitarme todo lo que llevo puesto y ser transparente”, afirmó.

Este es el segundo reality show que la periodista tiene en los Estados Unidos, en donde ha intentado ganarse su puesto dentro de la industria del entretenimiento y por eso se le ha visto recientemente en programas como La Mesa Caliente y En Casa con Telemundo, en los que ha mostrado su talento para la conducción en televisión.

Sigue leyendo:

· Cristina Porta llega a Hoy Día e ignora a Aleska Génesis

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Aleska Génesis y Luca podrían reencontrarse en Telemundo