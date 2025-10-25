¿Qué se sabe del romance entre Cristina Porta y Paco Pizaña?

En los fogones de Top Chef VIP se encendió la llama del amor entre Paco Pizaña y Cristina Porta, quienes luego de negar que estarían saliendo, aprovecharon la reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina para decir que sí hay corazón entre ellos.

En la alfombra roja del evento, Gabriel Coronel le preguntó si los rumores de noviazgo eran ciertos y el actor mexicano le dijo: “Lo que se ve no se juzga. Estamos saliendo, sí claro, de Top Chef, compartiendo tiempo juntos, nos seguimos viendo”.

Luego, el presentador venezolano y Chiky Bombom confirmaron que hay romance entre ambos.

En la entrevista también intervino Cristina Porta, quien afirmó: “Estamos siguiendo todo lo que pasó en Top Chef, que era una relación real, pero etiqueta todavía no le ponemos”.

La pareja no quiso darse un beso en la alfombra, pero se mostraron bastante felices por el momento que están viviendo y posaron en varias ocasiones de forma romántica.

Gabriel Coronel notó esa emoción y hasta dijo: “Hasta vestidos de novios se vinieron, de blanco y negro. Señores, estamos listos para la boda, ¡traigan al cura!”.

Luego de que mostraran el material en Hoy Día, Chiky Bombom dijo que durante toda la noche el artista no le soltaba la mano a la periodista, dando a entender lo cercanos que estuvieron en el evento.

Las redes sociales se inundaron de mensajes, pues cuando Paco y Cristina estuvieron en Top Chef VIP negaban que había algo entre ellos, pese a que la química traspasaba la pantalla, pero en realidad hubo muchas críticas debido a que el mexicano estaba en una relación.

Ahora que es oficial, algunas reacciones que se han leído son: “Tal para cual. Eso se sabía, aunque no lo confirmaran, sabemos a la Cristina le gustan casados”, “¡Qué sorpresa”.

