El rey goleador de Europa: Mbappé recibe su primera Bota de Oro con cifras de leyenda

El Santiago Bernabéu se vistió de gala para honrar a su nueva figura. Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro correspondiente a la temporada 2024-2025, un reconocimiento otorgado por la European Sports Media (ESM) que lo sitúa, por primera vez en su carrera, en la cima de los artilleros continentales.

El delantero, de 26 años, se convirtió en el tercer jugador en la historia del Real Madrid en obtener este galardón, uniéndose a leyendas como Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

Durante el acto de entrega, el atacante francés no solo agradeció el apoyo de sus compañeros y el club, sino que también lanzó un claro mensaje sobre sus futuras ambiciones.

Kylian Mbappé llegó a 60 goles en Champions League. Crédito: AP

“Es un placer recibir la Bota de Oro! Muchas gracias a todos. Es un momento importante para mí. Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros, sin ellos no se puede ganar algo así… Fueron 31 goles… y este año he empezado muy bien, así que ¡claro que quiero volver a ganarlo la temporada que viene”

Los números que le dieron la corona europea

Mbappé se proclamó máximo goleador de Europa gracias a un rendimiento implacable en LaLiga con 31 tantos en 34 partidos, superando a competidores como Viktor Gyökeres (Sporting CP) y Mohamed Salah (Liverpool).

El mérito de Mbappé se destacó especialmente sobre el segundo clasificado, Viktor Gyökeres, quien anotó 39 goles en la liga portuguesa. Sin embargo, debido al coeficiente de x1.5 de dicha liga, sus 39 tantos sumaron 58.5 puntos, quedando por debajo de los 62 puntos del francés.

Con este logro individual, Mbappé no solo celebra su primera Bota de Oro, sino que también establece un precedente para lo que se espera sea una era de dominio goleador en el fútbol europeo.